Antonio Valín: "Debemos comprometermos coa realidade do mundo"

Como recibíu a nova do seu nomeamento como bispo de Tui-Vigo?

A verdade é que con moita sorpresa. Cando recibín a chamada da Nunciatura para informarme da designación papal foi unha grande sorpresa porque non o esperas e, normalmente, un pensa que estas cosas pásanlle a outros. Entón, eu pensei 'Deus! Que é isto'.

Foi un momento con moitos nervios e dúbidas?

Si, dúbidas, nervios e voltas á cabeza pensando: que respondo. Pasei varios días de lea. Non é unha decisión doada de tomar e levoume un tempo decidir, pero finalmente tíveno claro e aló irei a cumprir o chamamento que me fixeron.

Que espera atopar no seu novo destino?

De momento, estou fundamentalmente á espera. Xa estou recibindo parabéns e saúdos e tamén iniciei contacto con parte da comunidade da diócese, falei xa con algún vicario para ir entrando na realidade desa comunidade. É unha igrexa con moita historia e quero ir coñecendo a realidade e ir paso a paso, hai que camiñar e camiñar.

Sente mágoa por marchar desta a súa casa?

Si, é así toda a miña vida a persoal e a de fe, e toda a miña familia a biolóxica e a da igrexa está aquí. Aquí vivín moitísimas cousas, tamén aprendín moitísimo. Levo comigo nomes e viviencias concretas… Claro que dá mágoa. Marchar é duro.

Como cambiará o seu traballo coas novas responsabilides?

Bueno, é diferente. Aquí son colaborador do bispo, teño algunha responsabilidade. Pero en Vigo terei que coordinar e acompañar toda a actividade. A verdade é que impón, pero non o fas ti só. Tés moitos colaboradores e toda a xente das delegacións diocesanas. É un traballo en común.

Pasa dunha comunidade rural a unha diocese cunha grande cidade. Que desafíos plantea isto no seu labor?

Estou empezando a coñecela. É unha realidade distinta, como dis, cunha grande cidade, industrial, pero tamén moi achegada ó mundo do mar. Efectivamente cunha problemática distinta. Ata o de agora, touna vendo nas redes sociais e vou falando coa xente da diócese para coñecer.

Vostede é crego dende os 28 anos, leva practicamente toda a vida exercendo o sacerdocio, pero o relevo xeracional na igrexa está complicado, pola falta de vocacións...

É certo que agora mesmo o tema das vocacións sacerdotais é unha cuestión difícil. Penso que non é só cuestión de vocacións. É un momento de cambios sociais e eclesiásticos. Eu entendo que temos que comprometernos máis na realidade, no mundo. Non dubido que así as vocacións xurdirán. Hai que seguir traballando, ao mellor noncoma antes, hai que ler os signos do tempos nos que vivimos para ver o que se pode facer.

Tamén a fe na sociedade mudou nos últimos anos?

A fe na sociedade foi mundando ao longo dos anos. O cristiano vai madurando e tamén cada momento vai definindo o que son os cristiáns. E agora toca ser cristianos do século XXI. Haberá cousas que seguirán valendo, e outras que non.

Vostede está afeito ao trato coa xente. Botara en falla iso no seu novo posto?

Si, vouno botar a faltar. Gustaríame seguir cercano á xente. Esto é algo que vai con cada quen, pero a min gustaríame descubrir as parroquias e a xente da diócese, pero si, o traballo da parroquia vouno estrañar.