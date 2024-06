Antonio Bouza: "Aconsejo a quien abra una tienda que sea muy profesional"

¿Cómo fueron sus inicios profesionales y, posteriormente, en su tienda de Vegadeo?

Empecé con 16 años en una sastrería y estuve allí seis años. Mi primer sueldo fueron 500 pesetas. Mi jefe, del que siempre tendré el mejor de los recuerdos porque se portó muy bien conmigo, y su mujer me enseñaron mucho. Por aquel entonces me comentó que iban a trasladar su tienda al bajo de una casa nueva que estaban construyendo cerca y me preguntó si me interesaría quedarme a mí en aquella. Le respondí que tenía que comentarlo con mis padres, que eran los que tendrían que prestarme el dinero para comprar una máquina de coser y unos trajes. Mis padres hablaron con él y así empezamos.

Luego fue evolucionando.

En aquella primera tienda estuvimos cuatro o cinco años hasta que nos trasladamos a otro bajo cercano. Y en aquel, pues hasta que nos vinimos a Vegadeo hace ya 32 años. Primero, nos hicimos cargo de lo que era la Sastrería Yanes. Le cambié un poco la imagen a la tienda y la gente lo vio como algo positivo. Heredé parte de la clientela de él, que tenía bastante, y fuimos poco a poco ganando algún nuevo cliente. Más tarde ya nos establecimos en el bajo actual.

¿Cómo era aquel primer Vegadeo?

Cuando vinimos para Vegadeo, la zona era una maravilla, con mucha gente. Tuve la suerte, al principio, de coger un local con parte de clientela y después ya fuimos poco a poco. Tengo un recuerdo estupendo de aquel Vegadeo, de la clientela y de todos los vecinos.

Pero lo verá muy cambiado.

Todo cambió. La moda y la forma de vestir de la gente también ha cambiado bastante. En aquel tiempo había clientes para todos y no estaba el comercio saturado con las grandes cadenas que existen ahora. Pero bueno, una tienda, normalmente especializada en determinadas marcas de calidad atendida profesionalmente y con orientación al cliente nunca fracasará, siempre tendrá su público y no le faltarán ventas porque la comunicación de la gente de tú a tú vale muchísimo.

¿Con qué anécdotas se quedaría de tantos años al frente de un negocio de cara al público?

Anécdotas, muchísimas. En una tienda entran personas de gustos y formas muy diversas de pensar. Yo nunca fui una persona que le llevase la contraria a los clientes. Trataba de asesorarlos, eso sí, claro, porque es mi profesión. En una tienda de moda para hombre a veces es difícil porque los hombres, en general, para comprar ropa somos bastante más reacios y no le damos tanta importancia a combinar bien las prendas, por ejemplo. En algunos casos suelen ser sus mujeres o parejas las que mejor les pueden persuadir para encontrar el estilo adecuado e ir bien vestidos.

Sabe que ahora su sector vive un problema serio con las ventas por internet. ¿Qué consejos daría a los que montan ahora un negocio?

Yo les recomiendo a las pequeñas tiendas que se especialicen en lo que ven que tiene salida. Esa tienda, como comenté, nunca fracasará. Venderá más o menos, pero nunca se acabará. Lo que es importante es que al frente de las tiendas existan comerciantes profesionalizados, que sepan asesorar a los clientes, encauzarlos en lo que estén buscando.