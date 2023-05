Que foi de... Antonio Álvarez Neira?

Nestes días andan o coro do conservatorio de Viveiro e o coro de adultos a celebrar os seus 25 e 16 anos, respectivamente. O primeiro púxoo a andar Antonio Álvarez Neira. El lémbrao moi ben: "Comeza cunha proposta a un grupo de alumnos cos que tiña relación persoal directa porque lles daba clases e que tiñan gusto por cantar, pero non tiñan experiencia no mundo do campo coral. Falei coa directora naquel momento, Dulce María Chao, e apoiou o proxecto sen dubidar. Comezamos os ensaios 22 alumnos que, tras 14 ensaios, nos presentamos en público apadriñados pola coral do casino de Viveiro, que daquela tamén dirixía eu". A partir de aí o coro aumenta, desenvólvese e durante tres anos é dirixido por Vicente Casas ou Mariluz Bermúdez.

Álvarez Neira destaca "a relación persoal que temos". "É xente con gran compromiso, algo fundamental en calquera agrupación, pero para nós máis aínda", engade. Di que iso pode verse en que "sempre atopei xente; co discorrer dos anos varía, pero sempre houbo. O aumento polo gusto do canto coral é outra faceta moi importante do coro porque a afección musical en Viveiro é moi grande e iso axuda a mantela. Aquí temos o coro do conservatorio, o de adultos, o do Lois Tobío, o do colexio de Celeiro, a agrupación de voces Escolma de Meus, Sons de Celeiro, a coral polifónica de Viveiro... E ao mellor me deixo algún".

Do coro de adultos lembra que foi un proxecto que el lle propuxo a Melchor Roel e que a este lle gustou. "Xa había xente interesada que quería cantar pero non podía porque no conservatorio non entras a partir de certas idades. Arrancamos con 30 e o segundo ano xa eramos máis de 60", lembra Álvarez Neira, que tamén conta como "eles constituíron unha asociación propia, así que funcionan metade a través da asociación e metade co conservatorio, pero teñen unha amplitude de repertorio tremenda".

O mesmo di do coro do conservatorio, "que desde o principio non só se centrou na música clásica. O repertorio noso ten clásica, pero tamén adaptacións de música de cine e de pop e obras compostas especialmente para o coro, mesmo por alumnos que as compuxeron e se estrearon". "Penso que agora pode que sexa a mellor etapa do coro desde o punto de vista musical e de recoñecemento social; sempre se enchen todos os concertos, vaiamos onde vaiamos", asegura.

Está moi satisfeito de contar con 22 homes no coro e con voces de todo tipo, algo que sabe que non é tan habitual nestas formacións e xa anticipa que van ter un concerto de fin de curso o 2 de xuño. "Farémolo con obras novas, algo polo que nos caracterizamos, porque queremos que quen nos ve habitualmente non se canse de nós, por iso imos metendo cousas novas", conclúe.