Antonina Semedo: "Tiven tan boa acollida que me gustaría xuntar a todo o mundo nun gran abrazo"

Antonina Semedo (Santa Ana, Cabo Verde, 1953) é a gran referencia da comunidade caboverdiana asentada sobre todo en Burela, aínda que ela sempre viviu na veciña parroquia de Cangas de Foz, a onde chegou en 1978. Tiña 24 anos e xa pasaron 45 desde entón, toda unha vida construída na comarca pero sen perder o vínculo coas súas raíces.

Como recibiu ser unha das Lucenses del Año?

Púxenme contentísima. Naquel momento que me chamaron, quedei que non tiña palabras para dicir, porque é unha cousa coa que non contas. É como cando foi o pregón das festas de Burela, tamén quedei sen palabra.

Está contenta de ter vido para esta provincia de Lugo?

Moi contenta. Sempre dixen e sigo dicindo que cheguei ao mellor sitio que hai no mundo.

Non é a primeira vez que lle fan un recoñecemento, incluso se recolleron sinaturas para que lle deran a Medalla Castelao. Séntese valorada na zona?

Síntome moi querida e agradezo a toda a xente que me acolleu ben, porque era unha inmigrante que chegaba con 24 anos, que daquela había moi poucos. Tiven un acollemento tan bo que me dá gana de xuntar a todo o mundo a apretalos nun abrazo grande contra min.

Como foi ese primeiro contacto coa xente da comarca?

Primeiro veu o meu marido, que daquela traballaba na construción de Alúmina-Aluminio e buscou unha casa na que puideramos quedar, a do bar As Palmeras, que tiña o negocio debaixo e as habitacións estaban arriba. A familia alugounos unha habitación con dereito a cociña que era para estar quince días con eles e botamos nove anos e dous meses. Heillo agradecer toda a vida porque non me coñecían, non sabían de onde viña, se viña sa ou enferma, e tiñan unha nena de tres anos á que non privaron de estar comigo. Eu entendía todo o que me dicían pero ao principio non me atrevía a falar e a nena foi un apoio moi grande para min, e eles tamén.

Que fixo ao chegar?

Ao principio non traballaba porque ao pouco de chegar embaracei da miña pícara, que agora ten 44 anos. Cando a nena tiña catro meses o meu home empezara a ir ao mar, foi o primeiro caboverdiano en ir, e tivo un accidente moi grande, botou seis anos sen traballar, así que despois empecei eu.

"Fun ás algas, traballei en restaurantes, limpaba casas, collía ourizo, plantei eucaliptos no monte e coidei a persoas maiores"

Que traballos tivo?

O primeiro foi ir ás algas. Despois chamáronme de Casa Selmira, que foi o primeiro restaurante no que traballei e tamén limpaba casas e collía ourizo na súa época. Tamén me chamaron para ir plantar eucaliptos ao monte e coidaba xente maior, fun traballando dun lado para outro. Ao final fixen un cursiño de axuda a domicilio e traballei ata que me xubilei.

Garda mellores recordos de algún destes traballos?

Encantábame calquera deles. Coa xente maior aprendes un montón de cousas e quérente moito, ao mellor xente que está soa está esperando a que chegues e o que máis me gusta é que sinto que confiaron en min, iso é o máis bonito. Hai persoas que se seguen acordando de min e incluso me chaman para que recomendar xente para algún traballo.

"Aos tres anos de estar aquí, na estación de bus de Lugo unha muller pediume se me podía tocar, pois nunca vira unha negra"

A que dedica o tempo agora?

O pouco de xubilarme o meu marido enfermou e teño que coidalo. Tamén teño a miña horta, vou ensaiar cando podo e batukar cando nos chaman, e teño as netas, que morro por elas.

Coido que ten moitas anécdotas de cando veu, por ser negra, e unha delas en Lugo cidade.

Aos tres anos de estar aquí tivera que ir a Lugo amañar uns papeis e na estación de bus andaba unha muller que non me quitaba os ollos e preguntoume se me podía tocar, porque nunca vira unha persoa negra. Eu díxenlle ‘toca, muller, toca, que non distinxo’. Outra vez fun a un enterro en Cangas e piqueime cunhas ortigas, que non as coñecía, e unhas vellas miraban para min pero non quería que me viran rascando as pernas e dicían ‘á negra non lle pican as ortigas’. Despois o señor da casa díxome que era a herba do cego, pois se non ves, faiche ver.

Á parte das anécdotas, tivo algún problema pola cor?

Eu persoalmente non. O racismo vai na propia raza e sempre hai cousas, mais non teño ningunha queixa. En cambio este ano o meu sobriño foi a unha festa a Trabada cun amigo paquistaní e entre uns cantos déronlles de leña. Coido que estamos indo a peor.

"Saír do teu país como migrante e chegar un día como artista foi impresionante"

É unha das impulsoras e integrante de Batuko Tabanka, un grupo de música e baile tradicional de Cabo Verde. Como naceu o grupo?

Estabamos facendo uns cursiños e un día ao rematar fomos comer á Zaranda. Nós sempre levamos un casete deses pequeniños con música de Cabo Verde, porque alí báilase moito, e eu empecei a cantar unha canción que cantaba miña nai. Á xente do Concello que estaba con nós gustoulle e animounos a facer o grupo, déronnos tea para facer a roupa e todo



Actuaron en moitos sitios. Ten algún recordo especial?

O máis impresionante foi cando fomos a Cabo Verde. Saír do teu país como migrante e chegar un día como artista foi unha cousa impresionante. Recibiunos o presidente, o ministro, os maiores de Cabo Verde no aeroporto, non dabamos saído de alí entre batukar e bailar. Para min foi o día máis bonito desde que estamos co grupo e iso que son xa 23 anos, fixemos moitísimas cousas en moitos sitios, pero aquelo foi moi grande. Ata volveu renacer o batuko en Cabo Verde, que anos antes estivera prohibido.



Que lle aporta bailar e cantar?

Hai veces que me emociona un montón, disfruto a tope. Encántame ir batukar, non me importa se é con carto ou sen carto, o día que non podo ir quedo torcida.