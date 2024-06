Antón Lamapereira: "O tratamento que se lle deu á Ibáñez foi de desinformación"

A figura de Antonio Raimundo Ibáñez, o Marqués de Sargadelos, deixou unha herdanza inmemorial en Ribadeo no edificio da que era a súa casa e hoxe é a casa de todos: a casa consistorial. Sobre a súa incrible vida, a obra empresarial que desenrolou, o seu tráxico final e os ataques que sufríu, Antón Lamapereira desenrolou un texto que trasladou a unha obra teatral que hoxe venres se poderá ver na vila ás oito e media no teatro co revelador título de As máscaras de ibañez. O Marqués de Sargadelos que nunca foi.

Como lle entrou a vostede o verme do gusto pola figura de Ibáñez?

Lín hai tempo del e gustoume a súa figura. Atopei moitos libros e fun completando o que diría el como Ibáñez, porque a obra é un monólogo. Sorprendeume moitístimo porque arredor del hai moito bulo, moitas lendas para desprestixialo a nivel popular. A verdade é que hai moito material para informarse. Hai libros xa desde hai 200 anos de forma que isto que fixen é algo así como os espectros de Shakespeare, que se aparecen para contarlle ao público a súa historia.

A obra represéntase no contexto da iniciativa Ribadeo Ilustrado, imaxino que o toma coma un gran eloxio.

Para nós desde logo é unha gran sorte ter esta ocasión de poder participar en algo que está tan intimamente ligado a esta figura e ademais poder facer a estrea absoluta a carón de onde foi o pazo del. A súa vivenda, nada menos!

E agora que ten unha visión de conxunto, que podería dicir sobre unha figura que acabou por ser tan controvertida?

Pois que realmente el é unha mostra de que foi o que perdemos. Unha gran frustración porque o día que el morre remata a opción que había de que outra Galicia mellor era posible. De feito o espectáculo remata lembrando como foron Luís Seoane e máis Isaac Díaz Pardo quenes recuperan a súa figura a nivel persoal, pero tamén o que era o seu proxecto empresarial.

Malia que se inclúe a Ibáñez neste Ribadeo Ilustrado, meteríao vostede nese saco de 'ilustrados'?

El non foi un ilustrado no sentido teórico do termo. Non foi un home de artes nin moi lido. El, se queres, foi un home práctico que en termos económicos penso que se movería polo que encaixaríamos con Adam Smith, é dicir, que a creación de riqueza é algo positivo pero ademais ten que servir para reverter despois na melloría da sociedade. É aí onde eu encaixaría a figura de Ibáñez co termo de ilustrado.

Poderíase dicir que o que se lle foi facendo á súa figura foi un exemplo de desinformación con métodos do século XIX?

Desde logo. É que foi algo absolutamente incrible. De entrada, para valorar iso ben hai que situarse nesa época e no Sargadelos e no Ribadeo desa época. Hai que imaxinar o que debía de supoñer para o clero de entón unha figura coma súa. Tivo que ser algo incrible e tentaron desprestixialo de todos os xeitos posibles; é algo que eu cando o lía non daba crédito, porque había cousas que me resultaban abraiantes.

Por exemplo?

Pois houbo moitísimas. Lembro unha que me resultou particularmente incrible, como que o famoso azul cobalto o consgeguía a base do sangue de nenos mortos. Desde logo é algo moi chocante.

Mete nese saco que o acusaran vencellándoo aos franceses e, polo tanto, tratándoo de traidor?

Claro, desde logo que si. Niso tamén houbo aspectos que chaman moitísimo a atención. Por exemplo, resultoume incrible que a unha persona que está fabricando armamento para a artillería do exército para loitar contra a invasión francesa se lle acusara directamente de fabricar para os franceses as cadeas coas que eles levaban aos prisioneiros de aquí que ían matar. Ou tamén o mesmo feito de como fixo a súa riqueza, que chegou ata nós como un exemplo de traición, cando foi en realidade unha compra á que lle logrou duplicar o valor, aínda que o fixera sen permiso explícito.