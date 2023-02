Que foi de... Antón Niñe?

Conta Antón Niñe que no ano 1992 entrou no daquela centro de FP de Burela que hoxe é O Perdouro e ao ano seguinte xa tiñan a idea de crear unha asociación para facer máis actividades que as estritamente académicas. En febreiro do 1994 a asociación cultural Os Matos constituíase oficialmente e el presidiuna ata a súa xubilación en 2017.

Cando a puxeron a andar di que todos ou case todos os profesores se fixeron socios aportando unha cota simbólica. Do primero que puxeron a andar foi a revista Maruxía co respaldo do claustro e máis da Anpa. No primeiro número xa dicían que querían dar actividades non só a Burela, senón tamén a toda a bisbarra da Mariña.

Así que en maio do 94 fixeron unha segunda semana cultural cunha exposición sobre os dereitos humanos, unha charla de medio ambiente, primeiros auxilios, un obradoiro de fotografía e outro de tempo libre. "Organizamos unha subida ao Monte Castelo, unha marcha en bicicleta", engade, e logo fixeron saída por toda A Mariña "para dar a coñecer o noso patrimonio. Logo editamos varias publicacións aparte de Maruxía con diversos traballos de investigacións como o das illas e illotes da Mariña, os faros e balizas, o románico, gótico e mosteiros. Pero o primeiro foi de refráns populares. E tamén de deportistas olímpicos galegos. Ata fomos ver xogar ao Breogán contra o Estudiantes e trouxemos o mago Antón. Así que como se ve faciamos un pouco de todo".

Isto foi así porque Antón lembra que "eramos un grupo de xente con inquedanzas culturais a nivel xeral e como desaparecera o cine Mon de Burela propuxémonos facer unha especie de cine club, e por iso no ano 1995 creamos o Clube de cine Os Matos. Mentres, dende Maruxía dabamos a coñecer as actividades do instituto, pero tamén falando de cousas de Electrónica ou dos autores das Letras Galegas. Mesmo un traballo cun rapaz do instituto que fora á costeira do bonito contando a súa experiencia". De todo aquilo lembra por exemplo "que despois se dixera que Mauricio Monteserín fora o primeiro olímpico da Mariña cando non foi así, foi outro ribadense, Pedro Cuesta, nos Xogos Olímpicos de México 68".

Niñe adicouse moito tempo a todo "porque sempre fun partidario de completar a teoría coa práctica. Eu era un dos que propoñía actividades, non o único, e nas asembleas anuais facíanse as propostas e eu quería levalas a cabo". Iso si: "Era algo que me gustaba. Eu quería que houbese actividades extraescolares e que os rapaces puidesen facer cousas que non tiñan ocasión de facer. Dábame pena que xente da Mariña nunca fora ás Catedrais ou que rapaces de 13 ou 14 anos de Burela non coñecesen Viveiro". Lagoas importantes que Os Matos axudou a ir eliminando.