La Anpa del Vista Alegre pide PCR tras el contagio de una cuidadora del comedor

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) del centro burelés Vista Alegre reclama que se hagan PCR a los niños que utilizan el servicio de comedor y que estuvieron atendidos por una cuidadora que dio positivo en covid-19. "O protocolo marca como contacto directo ás personas que estén en contacto durante quince minutos sen máscara e no comedor teñen un horario de 45 minutos e aínda que as coidadoras lles obrigan a poñela entre prato e prato, loxicamente comen sen ela", insisten desde la entidad.

Por eso, lamentan que no se hicieran las pruebas a los escolares que comen en el turno de la afectada, un servicio que presta la Xunta de Galicia. "Cansamos a pasada semana de mandar correos electrónicos, tanto a Educación de Lugo e Santiago como ao xefe territorial do Sergas, pero ninguén nos contestou", lamentan desde el Anpa, desde donde reiteran que "as nosas inquedanzas son as ganas de frear o virus".

Desde el comienzo de las clases, la asociación reclamó más cuidadoras, "pero pola ratio de alumnos déronnos o mesmo número que cando se iniciou o curso pasado en que non había pandemia". De las cinco cuidadoras asignadas, ahora solo hay cuatro trabajando, que dieron negativo en las PCR. La infectada aún está en cuarentena, pero no fue sustituida ayer en el reinicio del servicio de comedor, que permaneció varios días inactivo hasta conocerse los resultados del resto de empleadas.

En el centro hay cuatro escolares infectados de dos brotes diferentes y sin relación entre ellos, recuerdan desde el Anpa, desde donde alaban el trabajo del profesorado y el equipo directivo.

O VALADOURO. El positivo de una trabajadora del Concello de O Valadouro obliga a hacer las gestiones de manera telemática dutante esta semana, a pesar de que todos los empleados adscritos al consistorio han dado negativo en las pruebas, "Permanecen en cuarenta, por precacución, as tres traballadoras que comparten oficina", aclara el alcalde.