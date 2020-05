A Asociación de Nais e Pais do colexio Sagrado Corazón de Ribadeo iniciou este xoves unha repartición de máscaras entre o alumnado do centro e entre pais e nais do mesmo para que poidan dispoñer delas nun momento no que van ser obrigatorias para unha gran cantidade de actividades diarias.

Para facelo colocaron unha mesa fronte á entrada secundaria do centro de ensino e desde alí foron entregando os packs a todos aqueles que se pasaron a recollelos como acción colaborativa.