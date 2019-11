La Anpa del Ceip de Cervo denuncia que siguen las obras y hay filtraciones

La Anpa del Ceip de Cervo traslada el malestar de la comunidad educativa por la situación en que se encuentra el centro, donde indican que continúan las obras, al menos hasta el martes no había calefacción y se producen filtraciones de agua.

El colegio "segue a ser un recinto en obras malia teren unha data de finalización de hai máis de 20 días", dice la Anpa, que desconoce la fecha en que podrán terminar los trabajos y denuncia que buena parte de su malestar viene porque todavía no se puede usar la nueva caldera de pellets "que debería estar funcionando hai un mes". Añaden que la dirección del centro, "ante a preocupación tanto do profesorado como das familias", decidió pedir gasoil para la antigua caldera este martes. "É unha solución, pero despois de ver un investimento tan grande en pos do aforro enerxético, que non se poida aproveitar é cando menos frustrante", consideran.

El colectivo de padres afirma que hay goteras y filtraciones "a través de ventás recén instaladas, pero non rematadas"

Los padres también denuncian que en algunas aulas cuando llueve se filtra agua "a través de ventás recén instaladas, pero non rematadas", de tal forma que aparecen "charqueiras de auga no chan" y que incluso se llegaron a mojar trabajos y material escolar. A esto añaden que hay goteras en otros locales, como vestuarios y aseos, y filtraciones en paredes pintadas hace apenas dos meses. Tampoco ha sido reparado aún el extractor de la cocina.

La Anpa critica la ejecución de las obras al apreciar que en horas no lectivas "os traballos levan semanas sendo escasos", mientras que en horas de clase "o ruído dos taladros e maquinaria dentro do colexio é moi molesto e nalgunhas ocasións un gran problema en especial para algúns alumnos".