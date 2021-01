"Oito anos prometendo o polígono e aínda non pediron o cambio de sitio"

El PP de O Valadouro critica que después de ocho años prometiendo el polígono industrial en la localidad, el actual gobierno local todavía no ha solicitado al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) el cambio de ubicación que propusieron los socialistas. El portavoz popular, José Manuel Lamela, también señala que el alcalde, Edmundo Maseda, mintió en el pleno de esta semana "sobre a aprobación da modificación das normas de planeamento".

Lamela ha dicho sobre el cambio de emplazamiento que "é preciso solicitalo formalmente para que sexa recollido polo plan de sectorización do parque empresarial do Valadouro e unha vez aprobada a substitución da localización no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, poderase tramitar a modificación das normas subsidiarias e complementarias de planeamento do Concello para clasificar a nova zona como solo apto para urbanizar de uso industrial".

El portavoz de los populares en O Valadouro incide en que "o PSOE mentiu no seu último programa electoral onde sinalaba que fora aprobada a modificación puntual das normas urbanísticas en decembro do 2018". Lamela reseña que "non é certo porque primeiro é necesario tramitar o cambio da área delimitada pola creación dun emprazamento diferente ante o IGVS para cumprir co que establece o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia".

También recuerda José Manuel Lamela la tramitación del polígono realizada por el anterior gobierno municipal y que el actual descartó.

El portavoz del Partido Popular de O Valadouro resalta además que «o plan de sectorización do parque empresarial foi aprobado inicialmente no 2009, na etapa do anterior goberno que deixou encamiñada a tramitación de cara á construción do polígono. Os socialistas propuxeron unha nova ubicación pouco despois de chegar ao goberno e os trámites non avanzan; senón que teñen que volver para atrás. Iso a pesar de que o Concello comprou os terreos novos que incluso apoiamos dende o Grupo Municipal Popular co obxectivo de favorecer a implantación de solo industrial no noso concello».

SELECCIÓN DE CONDUCTORES. Por otra parte, el Concello de O Valadouro tiene abierto un proceso de selección para cubrir dos puestos de operarios/conductores con la categoría de oficial de primera, para los que fueron admitidos 22 candidatos a realizar la prueba práctica. También debe completar su cuadro de personal en vías y obras,

Asimismo, en días pasados también fue aprobado el padrón de contribuyentes del precio público del Servizo de Ximnasio Municipal do Concello de O Valadouro correspondiente al mes de marzo de 2020 del año pasado. Se anunció en sede electrónica a efectos de posibles reclamaciones.