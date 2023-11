Regresa la polémica por los retrasos de la Vac y la A-74

La campaña electoral para las autonómicas está en marcha y, sin siquiera fecha oficial para los comicios, ya se remueve barro para atraer el voto. Partidos y programas ofertan y reivindican infraestructuras mariñanas desde hace más de 40 años y ha sido el anuncio del candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que dará prioridad absoluta a la VAC, el detonante del cruce de reproches sobre Viveiro, un importante y disputado vivero de votos aún sin variante ni trazas de tenerla.

El anuncio de Besteiro ha sido un sismo con réplicas y contrarréplicas de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el presidente de la Diputación, José Tomé. Este lunes la propia alcaldesa socialista, María Loureiro, volvió a señalar a la Xunta por las "mentiras e escusas sobre a VAC" con sus planes del puente o la vía de alta capacidad. En el aislamiento de la localidad también ha pesado la falta de avances en la autovía estatal desde Barreiros pero todo el trayecto lleva torciéndose desde hace lustros. Podemos rastrearlo fácilmente en las hemerotecas.

Asambleas de los alcaldes a finales de los años 80

Hace 35 años todavía no se había rematado la autovía radial más tardía de España, la A-6, faltaba el duro tramo de Pedrafita y desde los gobiernos y concellos trataban de atraer fondos europeos y apoyos políticos para la Transcantábrica o la Lugo-Santiago. De la foto de una de aquellas asambleas de "alcaldes del norte" que reunieron en 1989 a una veintena de munícipes entre el occidente de Asturias y Ferrol, solo queda en primera línea José María López Rancaño, alcalde de Abadín. Políticamente le ha ido bien y, a pesar de que con el último tramo hubo que coronar O Fiouco pues "desmoronábase", en Abadín cuentan con tres enlaces por carretera: A Xesta, A-8 y Castromaior. "Somos uns privilexiados, ningún concello ata A Coruña está así conectado", dice Rancaño, quien asegura que sobre el plano el único trazado que llegó a ver fue el Barreiros-Baamonde. De la falta de autovía por la costa o la inconclusa A-54 por Palas/Melide y no por Teixeiro, reconoce las divergencias políticas y técnicas.

La Transcantábrica tenía una lógica por Viveiro

El entonces alcalde popular de Viveiro, César Aja, reunió en diciembre de 1988 a regidores desde Ferrol, As Pontes, Foz o Ribadeo para crear una coordinadora con la que reclamar la autovía, el gasoducto o un ferrocarril moderno. Eduardo Gutiérrez, del BNG, estuvo en ella y dice hoy que la Transcantábrica "era lóxico facela por Viveiro pero era máis corto conectala coa A-6 como se fixo". Explica que "a nós non nos prexudicaba pero quedou unha parte da comarca sen comunicación, supoño que agora a amañarán pero ten que ir polas montañas pois está todo cheo de casas". Ribadeo progresó, Gutiérrez sería anfitrión de otra asamblea, el 27 de enero de 1989 con Rancaño, César Aja (Viveiro) o Jesús López (Xove) y polémica por la ausencia de los socialistas. Afloraban divergencias, decían que el Corredor Cantábrico era asunto ya tratado por consejeros y ministro de obras públicas. El alcalde de Cervo, Roberto Álvarez, veía la reunión como "montaje de ciertos alcaldes que pretenden arrogarse un protagonismo que no les corresponde". En Foz, Martín Beltrán había desalojado al popular Neira y prefería tratarlo en la Mancomunidade. Gutiérrez no veía motivos de ausencias en un asunto en el que "non existen intereses particulares ou partidistas, senon un sentir xeral en torno a un obxectivo común".

Unos por otros, la casa mariñana sin barrer

Si no hay A-74 y la VAC es porque fallaron durante décadas. Lo reconocen dos mariñanos con mucho peso en Santiago y Madrid. El socialista Ismael Rego asume que "hai para todos, andivemos discutindo uns cos outros e a casa sen barrer". "É moi difícil que ninguén que estivera na política e cargos nos pasados 20 anos non teña unha frustración importante. É moi pouco entendible para a cidadanía. Empezáramos ben, con reunións, grupos de traballo, comisións e reinvindicacións conxuntas pero faltaron investimentos e houbo deixación do Goberno do Estado e da Xunta". Rego habla de una deuda histórica con A Mariña y Ortegal que es preciso solucionar sin partidismos, tanto con una autovía como modernizando el tren Feve. Reclama compromisos pues "de adxudicarse o tramo Barreiros-San Cibrao se lle marcaría o paso á Xunta para desdoblar o corredor e facer a variante de Viveiro, non se pode agardar máis nin arroxar politicamente ao contrario".

Una reivindicación recurrente en la comarca

"Pedímola 40 veces, gobernando o PP e o PSOE, e foi pasando, uns por outros a casa sen barrer", lamenta el exsenador y exdiputado César Aja, con igual frase que Rego sobre la autovía desde la localidad de Barreiros, aunque recuerda "crises importantes no 1996 ou no 2011 en que diñeiro das obras houbo que destinalo a pagar aos funcionarios e a sanidade". Aja es más categórico sobre la no variante de Viveiro, asunto que influyó mucho en su carrera política. Y se refiere al momento aún de alcalde y tras impulsar un proyecto para el que Núñez Feijóo anunciaría en 2003 42 millones de euros, después de años "loitando por él con Cuíña na Cotop". Pese a reflejarlo "por unanimidade" no PXOM, comisiones de vecinos en Galdo y Magazos afectados en sus terrenos dieron un vuelco a todo, pidiendo la anulación del plan al entrar Melchor Roel en el gobierno municipal. "O Concello ten que definirse por onde quere a variante e como a quere, desde que nos fomos non veu un só ministro nin conselleiro firmar nada ao respecto", dice Aja.

Este lunes la actual alcaldesa socialista argumentaba sobre los cambios desde entonces: "No 2006 o Consello da Xunta bipartita PSOE-BNG aprobou o trazado da VAC por Viveiro, consensuado coa veciñanza e aprobado polos plenos do Concello e Deputación con todos os informes e estudos de impacto ambiental. Houbo un cambio de goberno da Xunta e xusto despois da formación no novo goberno do PP, de xeito inesperado e sen ningún tipo de comunicación previa, o 5 de agosto de 2010 chegou ao Concello para a súa exposición pública, un novo proxecto que recollía un novo trazado, contrario ao consensuado e no que se contemplaba a existencia dun enlace con Viveiro en Magazos". La propuesta de la Xunta de Galicia en el año 2018 de un puente sobre la ría, tampoco ha tenido más recorrido.

Una infraestructura siempre con el freno de mano echado

La sensación es que nunca se ha pisado el acelerador sobre una reivindicación general que arrastró cismas. En el PSOE, Rego recuerda que había fondos europeos para una autovía costera desde Estocolmo a Oporto, que ya en una cumbre de Fernando Fernández Laxe y Pedro Silva en Sargadelos se encargó a Antonlín Sánchez Presedo un estudio con tres alternativas y que Caride en el bipartito de Touriño dejó licitado el tramo de autovía San Cibrao-Viveiro. Los populares reivindican que fue Feijóo el último en inaugurarlo como corredor. Parece el momento de superar la vieja y estéril política pero, ¿lo harán?