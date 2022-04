Un año con un tiempo normal

El ribadense Antonio Gregorio, físico de formación y profesor ya jubilado, está realizando una labor de recopilación de datos meteorológicos de Ribadeo con los que trata de establecer unas pautas de las que es posible extraer alguna conclusión con respecto a lo que tanto se habla del cambio climático. Recientemente publicó A temperie ribadense no 2021, un estudio correspondiente a dicho año que está también traducido al inglés en el que se hace un análisis de los datos obtenidos durante todo el año pasado en diferentes aspectos.

Lo más destacado de ese estudio es que 2021 fue un año que podría llamarse de continuidad. Porque se confirmaron los datos que tenía de años anteriores pero, al mismo tiempo, no fue un año particular en ningún sentido. Esto es, no se produjeron grandes episodios que sobresalgan en ninguna variable.

El propio Antonio Gregorio explica en su estudio que es consciente de que una de las cosas que más se miran siempre es la temperatura, para comprobar si, efectivamente, continúa siendo válida la premisa del cambio climático y la subida de las temperaturas medias. En ese terreno él no tiene ninguna duda porque los datos hablan por sí solos, "a temperatura está subindo e de iso non hai ningunha dúbida". Sin embargo, 2021 fue un periodo que, aunque enmarcado en esa tendencia ya generalizada en los últimos años, no arrojó datos extremos como sísucedió en periodos anteriores que ya estudió.

"Hai unha tendencia que indica que a temperatura está a subir por termo medio 0,1 graos cada tres anos, o que proxectado sen variación daría 3,2 grados ao longo do século", explica

Él mismo explica que "a temperatura soe chamar máis a atención que outras variables meteorolóxicas polo cambio climático. Repetindo o xa dito, ao facer referencia maioritaria á temperatura dun só ano, non se poden esperar mostras de dito cambio, que implica periodos de tempo moito máis longos. En 2021 non hai unha marca de temperatura alta como a que chegou a medir a estación meteorolóxica de Pedro Murias de 35,44 grados ás dúas menos da tarde o día 15 de outubro de 2017 despois de ter acadado outra marca de altas temperaturas poucos meses antes. Nin tampouco unha marca como a menor rexistrada pola mesma estación automática o 16 de decembro de 2001, de tan só 1,41 graos baixo cero ás oito da máñá. Non, neste periodo, as temperaturas diarias non foron tan extremas".

TENDENCIA. No obstante, sí que puede hacer una reflexión a través de los datos expuestos, ya que indica que "hai unha tendencia que indica que a temperatura está a subir por termo medio 0,1 graos cada tres anos, o que proxectado sen variación nos daría 3,2 grados de aumento ao longo do século, en consonancia cun dos peores escenarios previstos polo panel do cambio climático. Salta á vista tamén que un puñado de anos destaca lonxe por riba da liña da tendencia, mentres a maioría queda por baixo, pero máis próxima a ela, conforme co aumento previsto de episodios extremos. En calquera caso, ambas series separadas progresan á alza".

La temperatura media de Ribadeo es de 14 grados

En su estudio queda reflejado que la media que se puede aplicar a Ribadeo es de 14 grados y eso sirve para hablar de temperaturas extremas que son las que estarían once grados por encima o por debajo de esa cifra y 2021, como ya sucediera en 2020, no fue un año de temperaturas de ese tipo, aunque sí dice que queda claro que "é evidente que cada vez vai habendo máis anos que sobrepasan os 30 graos nalgún momento" en lo que va de siglo.

CONSECUENCIAS. La subida de las temperaturas tiene, según explica Gregorio en A temperie ribadense no 2021, algunas consecuencias prácticas que ya son perfectamente palpables. Una es, dice, "a aparición de bolboretas caveira na zona, ou a extensión rápida de diversas pragas. Algo que acompañaría a unha tendencia global que ademais parece estar acelerándose".

La conclusión de todo ello es que Ribadeo se encuentra instalado ya en una nueva realidad, en la que sus temperaturas son cada vez más altas.

La media anual de lluvia en Ribadeo es de 978,6 litros

Los datos recogidos por Antonio Gregorio emanan de la estación meteorológica que se encuentra ubicada en Pedro Murias. Allí se analiza, por ejemplo, la lluvia. En Ribadeo la media anual es de 978,6 litros por metro cuadrado, algo que, explica el autor, "é máis ben seco comparado coas marcas no que vai de século de Lousame, con 3.393 litros por metro cuadrado".



Ubicación

Eso sí, destaca que es necesario tener en cuenta que la estación meteorológica "está situada nunha zona do concello con poucas precipitacións, como pode verse en mapas de pluviometría a nivel de Galicia ou inferior, acadando probablemente nalgunhas zonas do concello a media galega" de lluvias, que está por encima de esa cifra.