Año nuevo a ritmo de la Paula mindoniense

Nadie las conoce como él, pues creció en lo alto del campanario de la ciudad mindoniense, al que su familia lleva vinculada desde 1887, ocupándose del oficio que antes era exclusividad por la cantidad de veces al día que tenían que tocar, algo que ahora se reduce al Ángelus del mediodía y del que se encarga Valentín Insua, el único campanero de una catedral gallega que sigue tocando a mano las campanas.

Una decena hay en la de Mondoñedo, aunque dos corresponden al reloj: la que marca los cuartos, Francisca por nombre de pila, y la que canta las horas, Jerónima. Esta última se silenciará el último día del año para que las campanadas suenen al ritmo de la Paula, el emblema de la ciudad y a la que cede hasta el nombre.

Fue hace siete años cuando se animó a poner en marcha esta iniciativa, que va camino de convertirse en una tradición casi a su pesar por eso de que se queda sin celebrar, pero es que ya son muchas las personas que están preguntando y máxime este año, con el que se quieren despedir tantos malos momentos. "Deixa a ver", acierta a decir el campanero mirando de reojo las restricciones que parece que vuelven, aunque confiando en que los vecinos se puedan concentrar para comer las uvas y dar la bienvenida al año.

"Hai pandillas de mozos e tamén familias que se animan a achegarse á praza. Nós tamén viñamos de novos pero tocaba o reloxo e daquela iluminábase a catedral", dice Valentín, y recuerda otras dos veces al año sube a tocar a medianoche: en Nochebuena y Sábado de Resurrección.

"Os toques de noite sempre son alegres", cuenta el responsable, que tiene recogidos hasta 33 sonidos distintos en los que, con el repique habitualmente de varias campanas, antaño se comunicaba todo a la población mindoniense, tanto lo bueno como lo malo. Anunciar el fallecimiento de un vecino se hacía con distintos toques si era hombre, mujer, cura o niño, dentro de los cuales también se distinguían los párvulos y los ángeles, según hubieran nacido o no con vida. Un doblar de campanas que llegó incluso a prohibirse en momentos tan críticos como la peste por la dureza que significaba perder cada día a varios críos y que incluso fue la causa de un enfrentamiento entre el cabildo y el Concello.

De fiesta. Frente a ellos también estaban los toques de fiesta, que se reproducen aún hoy en días señalados en rojo en la ciudad —As San Lucas, La Asunción, la bajada y subida de la Virgen de Os Remedios, San Rosendo— o cuando en la misma se desarrolla algún hecho de interés, como fue la toma de posesión del último obispo de la diócesis el pasado septiembre.

Unos toques alegres a los que Valentín propone sumar un repiqueteo por cada bebé que nazca en la localidad. "Xa nacen poucos e sería unha maneira de darlle a benvida", señala.

Una forma de comunicar que ha perdido ya parte de su esencia, pero que Insua no descarta que haya que volver a usar "se se produce por exemplo ese grande apagón que din", asevera, consciente de que "se empezase a tocar indiscriminadamente sabíase que algo malo estaba a pasar", dice, al tiempo que recuerda que "era tan importante esta forma de comunicarse para a poboación que cando a invasión dos franceses foi o primeiro que prohibiron".

El toque del Esquilón es al que recurrió Valentín durante el confinamiento, en el que tras concluir los aplausos a los sanitarios en Mondoñedo sonaba durante quince minutos por un doble motivo: "Render homenaxe aos traballadores esenciais e loitar contra a peste, pois isto último é o que reza na inscrición da campá", asevera.

Un toque que en la ciudad de Mondoñedo se repetía antaño hasta en cuatro ocasiones diarias, incluyendo llamadas a los clérigos para el Canto Gregoriano, aunque la que más interesaba a la población era la de las siete menos cuarto de la tarde, que indicaba el fin de las tareas agrícolas y la hora de recogerse. "Tamén era o aviso das nais para marcar a volta a casa e non había escusa", cuenta Valentín entre risas.

Unos niños que este verano disfrutaron en alguna ocasión ayudando al campanero al toque del Ángelus. "Tireilles unha corda ata o chan e daba gusto o ben que o facían contando os 33 toques que hai que dar", rememora, pensando en el más difícil todavía y con ganas de que sean los niños quienes pudieran tocar en alguna ocasión todas las campanas, tirando las cuerdas hasta abajo. Siete son las que están en el campanario, a las que coloquialmente se conoce como Paula, Prima, Ronda, Esquilón Novo, Esquilón Vello, Sino y Agonía.

2.500 KILOS . La Paula es de la de mayor categoría y tamaño, 2.500 kilos de hierro que se toca volteándola, para lo que el tañidor debe subirse encima para que resuene el badajo, el único de la decena de campanas de la catedral que es de madera, algo que el experto explica porque "se fose de ferro como o resto cunha campá tan grande podería chegar a romper", que intuye puede ser lo que le pasó a la anterior Paula, aunque está constatado en los libros del cabildo que accedieron hasta el torreón personas desconocidas. Una campana cuyo sonido se podría sentir en 28 kilómetros, o como reza el dicho, "a Paula, co seu badal, escóitase en Portugal", rememora Insua.

Una cuestión que no ha acarreado problemas, como sucede en otros lugares, y es que en Mondoñedo el sonido de las campanas forma ya parte del patrimonio inmaterial del municipio.

La actual Paula es de 1885 y es la número siete de las que pasaron por la catedral mindoniense. Se encuentra a la izquierda en el campanario, al que se accede por unas angostas y estrechas escaleras de caracol construidas en piedra y por las que Valentín se recuerda subiendo desde siempre. Un espacio reducido en el que se mueve como pez en el agua y donde también se encuentran Prima, en el centro, construida en 1851, y Ronda, a la derecha, de 1813, la favorita del campanero por el dulce sonido que expresa.

Más difícil es llegar al resto, unos peldaños más arriba por una escalera de mano, donde están las otras cuatro entre las que está la que toca la Agonía, que es la más antigua, del siglo XV y la única sin inscripción grabada.

A ellas se suma la Calenda, que se encuentra en la sacristía de la catedral, que se tocaba para avisar al campanero de que arrancaba la procesión por el interior del templo y que era tocada por un sacerdote en ausencia del campanero para llamar al rezo del Ángelus.

Valentín Insua es campanero por tradición y devoción. Lo primero le viene de familia y también lo segundo, porque charlar con él es ver en directo la pasión que le pone a todo lo que sea la catedral de Mondoñedo, que es más su casa que la suya, lo que lo convierte en la persona que mejor conoce cada uno de sus rincones, y eso que todavía hay alguno por explorar. "Todas as catedrais gardan segredos", cuenta, aunque los que él desconoce están bajo paredes tapiadas.

TRADICIÓN. El destino, siempre caprichoso, ha vuelto a situarlo en la catedral, donde casi dio sus primeros pasos. Tras el cierre de la constructora en la que trabajaba su empleo está ahora bajo los gruesos muros del templo, al que su familia lleva vinculada desde el siglo XIX. "En 1887 empezaron os pais do meu tío Manolo e despois quedaron el e a tía Julia.

Cando o matrimonio marchou para Barcelona foi o meu pai o que se fixo cargo e, tras falecer el, estamos eu e o meu cuñado, que somos os que aguantamos a tradición", cuenta, esperanzado con que haya un relevo familiar, pues "o meu cuñado é moito máis novo ca min e ten fillos e sobriños e malo será que algún non continúe", explica Valentín, de 61 años.

Y es que la pasión se hereda, aunque es importante tener algo de oído, toque y pulso y nada de eso le falta a Valentín que aunque no es capaz de tocar jotas y muiñeiras con las campanas como el desaparecido Eloy es capaz de reconocer los tañidos de la Paula hasta por la radio. "Pasoume unha vez na casa e antes de que dixesen de onde era eu xa sabía que era a campá de Mondoñedo a que estaba a dar as doce", relata.

Homenaje: "É un traballo que fixeron na historia moitas mulleres"

Valentín Insua tiene documentada la existencia de 22 campaneros en la catedral desde 1570, "aínda que son moitos máis destes oficiais que aparecen nos libros e realmente habería que falar dun oficio feminino, porque os homes encargados tiñan encomendados outros traballos e eran as súas mulleres e os fillos os que aguantaban o oficio. Hai ademais algúns que estiveron máis de trinta e corenta anos de servizo, o que leva a pensar que tan maiores non poderían subir, polo que eran elas as que os relevaban", cuenta.



Un argumento que tiene su propia base en los libros catedralicios, donde Insua ha encontrado "peticións de mulleres de campaneiros que, trala súa morte, pedían ao cabildo asumir a titularidade e teñen contestación afirmativa ao día seguinte, polo que se entende que sabían facer xa o traballo", además de encontrar historias de familias, de madre y dos hijas, que todas fueron campaneras.



Reconocimiento



Por todo ello, Valentín Insua tiene ganas de rendirles un homenaje y le encantaría que fuera un concierto de campanas en el que se pudieran leer los nombres de todos los que desempeñaron el oficio en Mondoñedo. Tiene algún escrito sobre la historia del oficio, que podría también ver la luz en forma de libro lo que ayudaría a que no se perdiera la historia. 40.000 personas Son las que podrían estar enterradas entre la catedral y el claustro, según calcula el campanero, pues el templo fue durante muchos años el centro neurálgico del municipio. Se habla también de túneles, de unión con el seminario y con el centro de la ciudad "aínda que coas modificacións que tivo en séculos quedarían tapiados e inservibles", apunta.



Fantasma



La catedral tiene su propio fantasma, en forma de puntos de luz que se puede ver desde el interior de las bóvedas, uno de los sitios favoritos de Valentín y donde le encantaba esconderse de pequeño. "É como un barco posto boca abaixo", explica Insua sobre un lugar al que muy pocos han tenido acceso y del que impresionan las vigas de maderas construidas con árboles enteros y que tras el incendio de Notre Dame fue inspeccionado concienzudamente por los bomberos.