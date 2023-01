O ano dedicado a Del Riego arrinca en Lourenzá coa celebración do seu 110 aniversario

A cerimonia de apertura do ano dedicado a Francisco Fernández del Riego, autor homenaxeado este ano o Día das Letras Galegas, será este sábado e en Lourenzá, localidade natal do escritor. Faise coincidindo co 110 aniversario do seu nacemento.

O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, será o encargado do discurso de inauguración, ás cinco da tarde, no salón de actos do consistorio. "A de Don Paco foi unha vida dedicada enteiramente ao seu país", avanza Freixanes, "cofundador da editorial Galaxia e doutras moitas iniciativas a prol da recuperación da lingua e a identidade de Galicia foi editor, publicista, antólogo, memorialista, ensaísta, viaxeiro, narrador de ficcións, autor dunha inxente correspondencia coas personalidades máis sobranceiras da cultura galega do seu tempo, político cando puido selo, editorialista, orador brillante, crítico lliterario, xestor de empresas culturais...".

O presidente da RAG tamén destacou que "entre as moitas iniciativas que marcaron un novo tempo da man de Fernández del Reigo sobrancea de xeito especial a invención do Día das Letras Galegas". Foi unha das súas primeiras propostas como membro de número da RAG.

O discurso de Freixanes será seguido da inauguración da mostra 110 anos de Del Riego e da presentación dun calendario biográfico cos puntos máis relevantes da súa vida e traxectoria. Os actos, organizados pola Mesa Coordinadora Don Paco e o Concello de Lourenzá, continuarán, a partir das seis da tarde, no multiusos Ponte de Cuñas cun concerto de música antiga do Grupo 1500 e coa actuación do grupo da asociación cultural Osorio Gutiérrez.

Esta celebración está precedida da apertura da sección de academia.gal dedicada a Del Riego na que o académico Ramón Nicolás asegura que foi un home "que traballou incansablemente polo noso país" e que "desempeñou un papel clave na vinculación do universo do exilio franquista e a Galicia interior".

OUTROS ACTOS. A RAG xa avanzou que os actos sobre Del Riego continuarán máis aló do mes de maio. En Lourenzá presentarase unha nova edición de Primavera das Letras, a páxina web da RAG dirixida ao público infantil, coa escritora Eva Mejuto e a ilustradora Lucía Cobo.

Tamén entre outros contidos a academia ofrecerá unha serie documental sobre o autor dirixida pola produtora Miramemira seguindo unha iniciativa que se iniciou en 2021, e editaranse as cartas que intercambiou Del Riego con Ramón Otero Pedrayo da man da investigadora Patricia Arias Chachero e con limiar do académico Xesús Alonso Montero. Xa en outono, a academia celebrará o simposicó Francisco Fernández del Riego, que congregará distintas voces especialistas para ofrecer novas olladas ao legado do homenaxeado.

Todas as iniciativas da RAG arredor da figura do autor serán divulgadas a través da sección de academia.gal dedicada á súa figura, na que tamén se dará conta de proxectos doutras institucións, asociacións e colectivos.