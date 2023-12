Ángeles Vacas: "La guerra en Ribadeo fue dificilísima, no teníamos de nada"

Es usted la ‘abuela’ de Ribadeo, pero no nació usted en Ribadeo.

No, nací en Barreiros, en A Espiñeira, aunque me vine muy joven para Ribadeo, a los 17 años. Mi padre era carabinero y vivíamos en Pozomouro. Éramos nueve hermanas, todas chicas. Hubo un niño pero murió. Yo era la segunda mayor de todas y lo pasamos muy mal. Como todas las familias, porque no había de nada sobre todo en los años de la Guerra Civil y justo después, que estábamos racionados, así que siempre tuve que trabajar.

¿Cómo hizo para estudiar?

Pues mis padres querían que aprendiésemos a leer y escribir y las cosas más elementales, pero yo nunca pude ir a la escuela. Tenía que ir andando hasta Foz donde me daba clase una mujer que no era profesora ni nada, doña Carmen Iturbe, que era de una compañía de teatro que se tuvo que quedar allí. Era una mujer muy culta y la verdad es que nos enseñaba muy bien. Me sabía ‘El Quijote’ de memoria.

Siendo su padre carabinero, por lo tanto del bando republicano, tuvieron que pasar una época muy complicada.

Sí, sí... Aquello fue tremendo porque no había nada. Mi padre salvó la vida en la guerra porque era muy querido y le dieron una baja... que era mentira, claro, pero gracias a eso se salvó porque el médico dijo que no podía dejar solas a nueve hijas. Teníamos un huerto y comíamos siempre repollo. Hacíamos la broma de que un día comíamos repollo y otro pollo con re. No me gusta nada, le cogí muchísima manía y nunca más volví a comerlo. Además, como estábamos racionados, lo que nos tocaba no llegaba para nada. Por ejemplo, nos tocaba un kilo de pan para doce personas, ¡fíjese! De eso se encargaba mi hermana Solita, que lo partía en doce trozos que eran exactamente iguales, tanto que no podías diferenciar uno de otro para que así nadie se pelease por un trozo o por otro.

¿A qué se dedicó usted?

Yo cosía, y cosía muy bien además. Con algunas de mis hermanas. Me llamaron de todos los sitios que había en Ribadeo. Aunque estuve también en la conservera de Peláez, que era la mejor de toda la zona. Allí hacía de todo. Luego ya me dediqué solo a coser y me metí hasta en la fábrica de gabardinas que había. Nos las mandaban de Gijón y nosotros las descosíamos para ver cómo eran y las copiábamos. Nos salían perfectas.

Dicen que fue usted pionera en los derechos laborales de la mujer.

Bueno, no sé. Pero sí que planteé una demanda porque me despidieron cuando eso no lo hacía nadie. Y gané.

Pero ya ganaba usted su dinero.

Era céntimo a céntimo. Por eso me casé tan tarde, porque había que tener algo de dinero y solo se juntaba céntimo a céntimo.

¿Cómo se entretenía de joven?

No había nada de nada. Dábamos unas vueltas por ahí y ya. No había a dónde ir.

¿Le gusta más Ribadeo ahora o el de, por ejemplo, los años 60?

El de ahora, el de ahora. Está muy reformado y es mejor.