Ángel Marful, del 'cuatro latas' al Mercedes 300D

Ángel mide 1,95 y no necesita un gran coche para atender su negocio de ferretería en la Praza da Catedral de Mondoñedo. De hecho, se apaña con un Citroën C-3 diésel para llegar desde su casa en Masma. Sin embargo, hace unos años (va por los 56) y a causa de unos problemas de espalda, decidió que su antigua Ducati de 1965 ya no era el vehículo para los ratos de ocio y, dado que siempre le gustaron los vehículos clásicos, decidió aceptar una de las ofertas que tuvo por ella y la cambió a otro coleccionista de Ferreira por un Mercedes 300D de 1981. Un señor coche, un coche para toda la vida, una berlina cómoda y segura... noble. Muchas loas se podrían echar al ya clásico germano pero, sin duda una de las más recurrentes es que se trata del coche del millón de kilómetros. Por lo menos.

De cuando se hacían para durar. "Este vai por 400.000 quilómetros pero son motores coma os dos barcos, interminables", dice, aunque haya que hacerle algunas "cousiñas". "Tiña o potenciómetro da luz do cadro 'puenteado' e non baixaba de intensidade, así que llo desmoitei e púxenllo ben, e tamén un cable do aforador de combustible que movía seguido a agulla do indicador de nivel". Eso y el cambio de aceite, es todo. Hay espacio para meterle mano por donde se quiera, no como el amasijo de plásticos del vano motor de los coches de ahora. En su día, este Mercedes brilló por su seguridad, por la novedosa columna de dirección deformable o el parabrisas de doble capa, y en los ochenta comenzaron a montarle los frenos ABS y el airbag del conductor.

"Los compradores de Mercedes —vendía la marca cuando lanzó el 300D, predecesor del Clase E—, saben que la calidad y el equilibrio armonizante se plasman en una elevada utilidad y larga vida útil. Saben que la rentabilidad no depende del precio, sino de los costes que origina el vehículo al cabo de muchos años". Al expresidente de la asociación de comerciantes mindoniense le ha parecido buena montura de paseo y para las concentraciones de clásicos que organiza con su amigo Albino. Ya piensan en la novena. Y lo engalanó para llevar a su hijo al altar y la novia apareció en un modelo igual, del mismo año pero en gris, de Ribadeo. "Se o quixéramos facer a propósito non sairía, e nunca tantas fotos lles fixeron desde que saíron de Alemaña". explica.

Por cierto, Ángel tiene uno de esos conocidos, abundantes ahora, que espera desde hace meses un Mercedes nuevo y que no se lo sirven por falta de microchips. Y el que llegue no será con el equipamiento electrónico que quería, por tal motivo. Quien te ha visto, Alemania, frente a los orientales.

En cambio, este 300D ya traía su aire acondicionado, reposabrazos central delante y detrás "e un maleteiro que podes durmir nel". Y recurría a ideas propias como un cierre centralizado accionado por aire, en lugar del electrónico en opción. "Sube pouco a pouco, non de golpe". También trae ese enorme volante apto para timón de barco y le desmontó el ajuste de nivel en la amortiguación trasera porque no le gustaba.

La chapa Mercedes nada tiene que ver con la del Austin Morris que se le murió frente a la ferretería y pese no ser un prodigio de prestaciones, una vez que se revoluciona su 88 CV, la velocidad punta para rutear es muy respetable. "Non é que non corra moito, é progresivo e tarda en revolucionar pero ten moita velocidade punta para ir por autovía e además é simpático de conducir ao pesar diante e tirar de atrás", asegura su propietario.

No obstante, si tuviera que elegir otro vehículo, volvería al Renault 4 de sus inicios, "no de tres marchas e asentos corridos no que aprendín a conducir". Y es que en su casa siempre fueron muy de Renault, por su relación con los Leivas de Mondoñedo: "Primeiro tivemos o R-4, logo un R-5, despois un R-6. Tamén compráramos un R-18, logo un R-19, e o R-21". Toda una saga, aunque el de mejor recuerdo fue el venerable 'cuatro latas', un auténtico todo terreno que apenas pesaba, aunque la altura al suelo y la robustez del Mercedes 300D también han hecho del alemán otro correcaminos incansable, a pesar de sus 1.445 kilos.

Al R-4 la penúltima perrería fue adaptarlo para una comparsa del Carnaval de Foz. "Pintáramolo de negro e crema para ir un ano os amigos disfrazados de gansters pero no medio do desfile déulle de parar cos cinco dentro e os da organización tiveron empuxar para volver arrancalo costa abaixo", recuerda Marful. Al Renault 4, aquel que tenía el botón del agua del limpiaparabrisas debajo del volante y la luz interior le quedaba justo encima de su cabeza, sí que volvería. Porque, asegura, pese al asiento fijo y su largura de cuerpo, cabía perfectamente. Y eran otros tiempos.