El focense Ángel Cao, en el programa 'Atrápame se podes' de la TVG

El estreno del focense Ángel Cao en la televisión se produjo esta semana. Participó en el programa Atrápame se podes de la TVG, donde de los cinco programas en los que participó llegó a tres finales y ganó dos, llevándose 400 euros para su bolsillo.

La historia comenzó el pasado otoño, cuando al salir de su trabajo en A Coruña, Ángel vio que se estaba haciendo un casting en plena calle. "No conocía ni el programa", reconoce. "En el casting, primero te hacen un cuestionario de cultura general y luego te piden contar una historia graciosa o actuar de alguna manera", señala. Cuando finalizó, le dijeron que le llamarían si pasaba el corte y a la semana siguiente lo hicieron invitándole a participar en el programa de la Televisión Gallega.

Fue a grabar el 2 de noviembre, donde en una misma jornada grabó los cinco programas. "Está todo muy bien organizado, no tenemos guión y podemos decir lo que nos apetezca y tuve la suerte de ganar 400 euros", dice. Y esta semana está saliendo en la televisión. "Tengo a los amigos y a la familia metiéndose conmigo (sonríe) y diciéndome, cómo fallas esa pregunta, y es que el mayor miedo que tenía era quedarme bloqueado y no acertar una pregunta muy obvia", relata.

"Paco Lodeiro me preguntó si iba a Llas o A Rapadoira, y yo le dije que Llas era para los de Foz y A Rapadoira para los turistas"

El presentador del programa es Paco Lodeiro. "Es una persona muy salada, muy alegre, que te ayuda un montón", dice, y cuenta una anécdota que tuvo con él durante el programa. "Fue porque a él le gusta bastante esta zona, A Mariña, y me preguntó si yo era de ir a Llas o A Rapadoira, y yo le respondí que la playa de Llas es para los de Foz y A Rapadoira para los turistas", recuerda.

Mucha ayuda durante el programa

Tras esta experiencia en la televisión, la primera, Ángel no se cierra las puertas a participar en algún otro programa. "Si veo algún casting me voy a presentar, porque una vez que he roto el hielo...", dice. Además, señala que "no pasé nervios, aunque reconozco que antes del primer programa si los tenía, pero una vez allí te ayudan mucho desde producción y nos dijeron que si pasaba algo se cortaba y se volvía a grabar", señala.