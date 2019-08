TODA UNA vida dedicándose a lo que realmente le gusta y le apasiona: la pintura. Ángel Aragonés es un prestigioso artista a nivel internacional, y en esta ocasión presenta uno de sus trabajos en el complejo Regalxunqueira de Viveiro, que estará disponible hasta el 30 de septiembre. Únicamente se podrán ver cuatro pinturas, al ser lo restante de una serie representada en Jadite Galleries, Nueva York.

¿Piensa mucho en la elaboración de cada obra?

Pues depende, trabajo normalmente en una serie de trabajos desde la improvisación. Primero hago una acción muy potente, muy enérgica sobre la materia que tengo que hacer, luego me pongo a observar y trabajo después. Luego en otros casos pienso primero lo que voy a hacer, y a continuación procedo a investigar.

¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición en Viveiro?

A ver, yo nací en Madrid, pero vine a Viveiro porque tengo un gran amigo aquí. Él estaba en Madrid y vine aquí hace dos años por un evento, y desde entonces conozco este sitio. Debido a esto hicimos una exposición colectiva, traje una parte y fue entonces cuando se me convocó para hacer una exposición.

¿Qué relación tienen sus pinturas con la investigación del genoma?

Lleva mucho tiempo la investigación para conseguir un mapa del cerebro, sobre todo de las conexiones neuronales. Es un tema muy interesante e hice una serie en torno a la historia del cerebro. Una de todos los grabados que han hecho los anatomistas, lo convertí en una serie de anatomía. Luego hay una serie que son bajo un arco mágico, que son unos círculos hechos de un solo golpe de brocha, con técnicas muy concretas. La última serie está hecha sobre dibujos encima de la mesa, mientras mantengo conversaciones telefónicas.

He vivido siempre haciendo lo que realmente me gusta, y espero que continúe siendo así toda la vida

¿Entonces esas llamadas de teléfono presentan un motivo de inspiración?

Cuando estoy hablando por teléfono, prácticamente toda la humanidad lo hacemos, pinto. Al final en esta vida lo que nos quedan son caras, rostros, amigos, rostros, teléfono...

¿Durante el verano continúa trabajando en sus obras o lo hace más en otras épocas?

No tengo caprichos de ese tipo. Trabajo en el momento que veo y pienso mucho en lo que voy a hacer, además de hacerlo con velocidad de acción y de pensamiento.

¿Qué hace en su tiempo libre en verano?

Considero que soy muy libre en general, y que siempre hago lo que me apetece en cada momento.

¿Tiene alguna afición que no se relacione con la pintura?

Todo lo que me gusta entra dentro de este ámbito, la verdad, como puede ser el estudio de paisajes. He vivido siempre haciendo lo que me gusta, y espero que siga así.