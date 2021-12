Andrés Soria: "El nivel musical en Galicia es brutal. Le falta explotar"

Este ribadense y sus socios acaban de anotarse un tanto con la organización de la primera batalla de gallos que se hizo en la comarca y a la que llegó gente de toda Galicia. Dice disfrutar enormemente con la música en general y le cuesta decir qué parte de lo que hace le gusta más: componer letras, música, producir o preparar los vídeos. "Me quedo con el pack completo", asegura.

Están preparando la edición de un disco de un chico de Foz. ¿En qué punto la tienen?

Estamos pendientes de unas entregas finales para tener listo el trabajo de Trasto, pero habrá muchas más cosas porque estamos en una época de trabajo muy intenso.

¿Por ejemplo?

Estamos subiendo cosas cada semana (a internet). Hay mucha música y aún habrá más todo el mes porque tenemos preparado un trabajo de Navs, de Ribadeo, que fue quien organizó un cásting con niños pequeños para un vídeo que también vamos a estrenar. El 25 saldrá un trabajo de Sotexx de Burela. También hay trabajos de Bitinho o yo mismo voy a sacar un videoclip.

Supongo que eso le hará especial ilusión.

La verdad es que estoy muy ilusionado. Será en Burela y allí estarán también Bitinho y Sottex, y yo voy a pinchar.

De toda esta actividad que hace, ¿qué es lo que más le llena?

A mí me encanta acabar de componer una letra y escucharla con una base que sea mía también. Pero la realidad es que en todo esto lo que me hace más ilusión de verdad es disfrutar del pack completo, de la experiencia de música. De compartir estudio con los músicos, de las grabaciones, de los vídeos...

Ahora acaba de organizar un evento importante en Ribadeo, pero tienen muchas otras cosas a punto de salir. ¿Qué respuesta espera de la gente?

La verdad es que no lo sé. La gente ahora con las redes sociales es superimprevisible. Nosotros lo que sí hacemos es dejarnos la piel y hacerlo lo mejor posible. Luego la respuesta será mejor o peor, pero desde luego no será porque nosotros no lo hayamos intentado tan bien como sepamos y podamos.

Usted que conoce bien el panorama de las músicas contemporáneas, ¿en qué nivel cree que se podría situar lo que se hace aquí?

A nivel estatal España es uno de los escenarios más complejos y creo que ni siquiera explotó el mercado como se podría, porque hay auténticos fenómenos, como se demuestra en casos como los de Rosalía o C. Tangana. Pero la escena underground aquí es tremenda. No sé si habrá otra que sea tan buena y variada. En Gran Bretaña y Estados Unidos sí, pero luego... no sé. Y dentro de España, en Galicia el nivel es brutal, se hacen cosas de muchísima calidad, tanto en gallego como en castellano. Yo estoy convencido de que lo único que falta es un estallido y todo esto se disparará. Estoy convencido porque hay nivel para ello y solo falta esa chispa.