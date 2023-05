La ancestral rapa de Viveiro regresa el domingo 2 de julio

La comunidad de montes de Santo André de Boimente retoma este año su ancestral Rapa das Bestas, que no se celebra desde 2019. Será en su fecha tradicional, el primer domingo del mes de julio, cuando los comuneros reunan a aproximadamente 300 caballos para el corte de las crines en el curro de Candaoso.

El presidente de la comunidad de montes, Antonio Yáñez Rúa, recuerda que el año pasado no se celebró porque la asamblea de comuneros que lo decidía fue a principios de año, cuando "aínda había algo de covid", pero en esta ocasión ya no habrá impedimento para volver a disfrutar del espectáculo en el monte de Viveiro. "Despois destes anos, estamos esperando a que chegue o día e que acompañe o tempo", reseña el directivo.

El programa de la fiesta todavía está pendiente de algunos flecos pero mantendrá los actos tradicionales, con la bajada del ganado al curro prevista para las once de la mañana y la posterior corta de crines a mano por parte de los comuneros. Para estos la jornada empieza más temprano, pues madrugan para reunir a los animales que habitan en extensivo los montes Buio y Lerín y que participarán en la rapa, donde la única tarea que se lleva a cabo en esta fecha es la corta de las crines, pues se desparasitan en otoño. El espectáculo ya no incluye la pelea de garañones en cumplimiento de la Lei de Benestar Animal, aunque desde la comunidad reseñan que los caballos se pelean cuando están en libertad y que en la fiesta "non se lastimaban, porque os apartabamos rápido".

Tras el espectáculo equino será la sesión vermú y por la tarde habrá pruebas de andadura y galope con ocho categorías diferentes y premios.

CORPUS CHRISTI. La comunidad de montes de Boimente organiza otra fiesta en la parroquia, el Corpus Christi, que es este sábado. La actividad empieza a la una y media de la tarde con misa seguida de procesión y sesión vermú con la orquesta Pontevedra. Esta misma animará por la noche la verbena junto a Cinema.