Analizan las cámaras de un negocio asaltado de madrugada en Barreiros

Varios encapuchados asaltaron en la madrugada del martes las oficinas de una nave de piensos ubicada en el término municipal de Barreiros. Un robo rápido, perpetrado en apenas unos minutos, en los que los ladrones lograron hacerse con un botín de unos 700 euros, una cantidad inferior a los daños provocados en las dependencias de la firma, y que está investigando la Guardia Civil, que trata ahora de dar con el paradero de los asaltantes, cuya acción quedó grabada por las cámaras de seguridad de la empresa.

El robo se produjo pasadas las dos de la madrugada, tras acceder por la puerta lateral del recinto y romper otras dos de entrada hasta llegar a la oficina, de donde se llevaron el efectivo que había en la caja registradora, además de algo más que estaba guardado en otro lado y de cuya existencia sabían los ladrones, lo que hace sospechar que conocían los movimientos de los trabajadores.

En apenas unos minutos se hicieron con el botín, con el que huyeron a toda prisa, posiblemente para tratar de evitar ser localizados, ya que la alarma saltó con rapidez y, de inmediato, se presentó una patrulla de la Guardia Civil alertada, al igual que a los responsables del local, por la central de alarmas de la empresa con la que tienen contratada la seguridad del negocio.

Una huida apresurada en la que incluso perdieron parte del dinero, que no se molestaron en recoger del suelo, y eso que el efectivo parece ser que era lo único que buscaban, pues no hicieron ademán de hacerse con otros enseres, como ordenadores o impresoras que había en las dependencias de la nave. Los asaltantes tomaron precauciones para evitar ser reconocidos y actuaron con la cara cubierta y con guantes para no dejar huellas.

PROBLEMAS. El robo viene a ensombrecer aún más una temporada caótica para buena parte de las empresas de la comarca, muy afectadas por la pandemia del covid y que tratan de salir adelante con el trabajo diario. Un esfuerzo que se ve anulado por estas acciones, que además de las pérdidas económicas provocan malestar y sensación de inseguridad.

La firma barreirense ya sufrió otro importante robo en agosto del pasado año, en aquella ocasión al llevarse los asaltantes un camión que estaba cargado para salir de reparto y que abandonaron en Outeiro de Rei sin la carga.