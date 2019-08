Las analíticas de la CHC por el vertido del Ouria tardarán al menos otro día

Las analíticas definitivas del agua del arroyo Ouria y del río Eo realizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en cinco puntos de sus cauces a raíz del vertido de purín de una explotación ganadera en la parroquia vegadense de Guiar el pasado domingo no estarán disponibles como mínimo hasta el viernes. Fuentes de la CHC indicaban que incluso es probable que dichos resultados no se conozcan hasta el lunes.

En todo caso, la situación continúa normalizándose y en la zona de Galicia apenas hay rastros de este vertido, que no está afectando a la extracción de moluscos bivalvos en Galicia, que no se realiza "porque neste momento non se axustaría ao plan de explotación", según explicó la propia conselleira do Mar, Rosa Quintana.

La responsable autonómica también avanzó que en el momento en que las mariscadoras fuesen a trabajar se intensificarían los controles para garantizar la seguridad.

Lo que continúan son las recomendaciones de no bañarse en las playas ribadenses de Os Bloques y de O Cargadeiro, ubicadas en la ría al igual que el gobierno municipal de Castropol hizo con San Román, en Figueras. El miércoles se cambiaron algunas barreras de contención del Ouria que habían quedado colmatadas y trabajadores de Tragsa realizaron algunas nuevas labores de limpieza, aunque el mensaje de tranquilidad fue calando a la vista de que no hubo incidentes. Aún se estudia una intervención en tierra en una zona cercana a la ganadería.