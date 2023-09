Los análisis ya ven apta el agua de Foz, pero aún no se puede consumir

El Concello de Foz ya tiene los resultados de las muestras de agua tomadas el jueves pasado y son aptos, pero aún aconseja no consumirla. "Todos os resultados son bos, pero esperamos outra analítica máis, que se fixo o luns", indicó el alcalde, Fran Cajoto, en el pleno convocado a petición del PP para estudiar la creación de una comisión de investigación, que los grupos del gobierno —PSOE y BNG— rechazaron.

El regidor aseguró que el asunto se resolverá "de forma técnica" y buscando soluciones. Cajoto insistió en que "só é unha recomendación, non prohibición, porque o problema non é tan grave". Admitió que fue "doloroso" tomar la decisión, "pero quixemos respostar inmediatamente ao que nos recomendou a Consellería de Sanidade" y le recordó al portavoz del PP, Javier Castiñeira, que "o mesmo fixo vostede aquí co carbono no 2014, cando dera resultados fóra do normal".

El portavoz popular, Javier Castiñeira, criticó las "aclaracións mínimas no San Lourenzo" y que mandasen a la gente comprar agua al supermercado, a la vez que propuso crear una oficina informativa y colocar bandos para que los mayores se enteren. Además, señaló que en los 42 días sin poder beber agua de la traída, los 10.000 habitantes estimados compraron un millón de litros de agua embotellada, cuyo coste cifró en 750.000 euros. También comentó que los trihalometanos causan el 5% del cáncer de vejiga en Europa, según vio en Google.

Cajoto repuso que "só pode causar enfermidades tras un uso intenso e prolongado durante anos, non por un consumo puntual" y le pidió que no cree un alarmismo injustificado. Le reprochó que propusiese una comisión para depurar responsabilidades y no para solucionar el problema.

El portavoz del BNG, Francisco Fanego, censuró a Castiñeira por defender siempre la gestión privada y pedir ahora la municipalización. "Admito que Gestagua ten moitos medios e está tratando isto ben", dijo, y criticó que el PP no quiera incluirla en la comisión.

Castiñeira preguntó si cobrarán el agua de estos días a los vecinos y Cajoto contestó que "non é decisión do alcalde, porque aí van pagos a Augas de Galicia, o canon da Xunta ou o pago do lixo".

Suspendido el pleno para debatir sobre la residencia

El pleno ordinario para debatir la licitación del servicio de la residencia y el centro de día se suspendió al no cumplir todos los requisitos legales, ya que no se motivó debidamente que se adelantase la fecha, ya que debía celebrarse este viernes. El PP adujo además que solo tuvieron acceso a toda la documentación 24 horas antes de su celebración y no 48 como es preceptivo. Solicitó que se convocase de nuevo o impugnaba la convocatoria. "É moi importante para ser tratado así".

El secretario confirmó el defecto de forma al no justificar el adelanto y señaló que las decisiones podrían anularse si se presenta un recurso, por lo que recomendó la suspensión.

El alcalde reprochó al popular que "parece que lle interesa cobrar dúas asistencias distintas" y añadió que tuvo acceso a la documentación. "Di que quere debatir sobre a residencia, pero acaba de retrasar o debate, outra incongruencia máis".