Ana Pontón pide desde San Cibrao la mediación de la Sepì para salvar Alcoa

La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición en el Parlamento de Galicia, Ana Pontón, fue la invitada de honor en un acto realizado este sábado en San Cibrao con motivo de la celebración del Día da Patria Galega la próxima semana. En su intervención, la líder nacionalista avisó de que estará especialmente atenta al desarrollo de los acontecimientos con Alcoa porque considera que es imprescindible "a mediación da Sepi na compra da factoría porque moito nos tememos que de non ser así poderiamos estar ante outro fiasco como o vivido en Alcoa na Coruña, e sería unha irresponsabilidade do Goberno do Estado e da Xunta permitir un novo fracaso".

Precisamente sobre la Xunta y su presidente habló Ana Pontón en San Cibrao, preguntándose "se non terá as súas prioridades alteradas despois de que ontes proclamase que o seu obxectivo é levar a Pablo Casado á presidencia do Estado".

Ella entiende que es necesario que la Xunta tenga un presidente «centrado en Galicia» para "darlle unha oportunidade á xente nova e que non teña que coller as maletas; centrado en reforzar a sanidade e poñer en marcha outro modelo de coidados para a vellez e en apoiar a ciencia e a investigación. Centrado, en definitiva, nos intereses do noso país".

Aunque Ana Pontón fue la oradora más esperada del acto de el sábado en San Cibrao, antes de ella intervino la responsable comarcal de Galiza Nova, Pilar Vázquez, quien llamó la atención sobre la problemática de la juventud a la hora de afrontar la búsqueda de empleo en la comarca o incluso en cualquier lugar de Galicia.

El portavoz municipal del Bloque de Cervo, Diego Fernández, ejerció en esta ocasión de anfitrión de los participantes en este acto, celebrado en la Praza da Cultura de San Cibrao, y remarcó la necesidad de alcanzar un mayor compromiso con Alcoa por parte de la Xunta. También habló el diputado provincial del BNG y ribadense Daniel Castro.

ANA ERMIDA. La responsable comarcal del BNG y alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, hizo una intervención en la que puso el acento en las numerosas carencias que continúa detectando en la comarca ''onde seguimos sacando o peixe dos nosos portos polas mesmas estradas de hai trinta anos''.

Ermida también apuntó a la necesidad de que se produzca un cambio en el modelo económico ''porque o noso vento é noso'', en referencia a la reclamación de su partido de una tarifa eléctrica gallega que compense en la factura de los gallegos la generación de energía que se produce en los parques eólicos de la comunidad.