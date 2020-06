Ana Pontón: "Se Alcoa San Cibrao estivese en Madrid o problema estaría resolto"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considera que se a planta de Alcoa San Cibrao, situada no municipio lugués de Cervo, estivese en Madrid "o problema" sobre a súa continuidade "estaría resolto".

Así se pronunciou a candidata á Presidencia da Xunta nas eleeciones do próximo 12 de xullo após manter un encontro co comité de empresa de Alcoa e dos seus auxiliares, aos que trasladou "todo o apoio" da formación frontista ante o despedimento colectivo que planea a multinacional polo peche da factoría de aluminio primario no complexo mariñán.

"Teño o convencemento de que se esta fábrica de aluminio primario non estivese aquí, na Mariña, se estivese en Madrid, o problema estaría resolto", sentenciou Pontón ao termo do encontro deste luns, un día despois da multitudinaria manifestación celebrada en Viveiro o pasado domingo.

Após felicitar aos traballadores e veciños pola mobilización do 7 de xuño, Pontón sinalou que a comarca da Mariña "sabe perfectamente" que "os resposables" da situación de Alcoa "son tanto o PP como o PSOE", os primeiros por aprobar un marco enerxético "que é unha ruína" para o sector industrial de Galicia e os segundos por "non ser capaces de cambialo, prometendo unha solución que non chega".

"Estamos no momento das solucións porque Galicia non se pode permitir perder nin unha soa industria, nin un só emprego, nin unha soa factoría nun sector estratéxico", aseverou a líder nacionalista, que insistiu en que a "solución" de Alcoa San Cibrao pasa pola intervención pública da factoría e a creación dunha "tarifa eléctrica galega".

"Xa vimos cal foi o resultado da antiga factoría de Alcoa na Coruña", continuou Pontón, que advertiu que o Bloque "non acepta un non por resposta" daqueles que "salvaron á banca con 90.000 millóns de euros".

Neste sentido, sinalou que os recursos a empregar na intervención da planta de aluminio poden proceder dos 140.000 millóns de euros que recibirá España do fondo europeo para a reactivación económica.

Feijóo e os "brazos caídos"

A continuación, Ana Pontón ha lamentardo "o papel de brazos caídos" que, di, mantivo o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, durante a crise de Alcoa actuando "en modo espectador coma se non leva unha década instalado en Monte Pío".

"Non podemos ter un presidente escondido que prefire esa política de canto peor, mellor; porque cre que pode sacar réditos electorais. Entendemos que neste momento requírese altura de miras e que a Xunta estivese a liderar a alternativa da intervención pública apostando porque esa fose a solución", remarcou Pontón, acompañada este luns en San Cibrao pola cabeza de lista por Lugo do Bloque, Olalla Rodil.