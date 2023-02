Ana Mejuto: "Levo acollidos seis nenos e aportáronme máis eles a min"

Ana Mejuto colabora coa asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps) na divulgación do programa Vacacións en Paz, que permite que nenos e nenas que viven nos campamentos de refuxiados en Tinduf (Arxelia) sexan acollidos de forma temporal en familias galegas.

Que requisitos teñen que cumprir as familias para acoller?

Ningún, está aberto a todos os modelos de familia e só hai que poder manter a un menor en xullo e agosto. O único que hai que ter é ganas de acoller eses meses e compartir esa experiencia con eles.

Como foi, no seu caso?

Eu levo desde o ano 2007 acollendo e teño, porque así o sinto, dúas familias nos campamentos. Só participan nenos de 7 a 12 anos, entón tralo primeiro menor veu a súa irmá e agora veu Maiya, a cuarta irmá doutra familia. Para min é unha experiencia moi positiva, creas uns vínculos afectivos moi fortes. Aportáronme máis os nenos a min do que eu lles puiden aportar a eles, porque cando veñen aquí ves o que desfrutan. Ademais é moi enriquecedor sobre todo se tes fillos na casa, pois para eles son os seus irmáns.

Que lles reporta aos menores?

Primeiro, sácalos das altas temperaturas, que alí en xullo e agosto superan os 50 graos e é terrible; proporciónaslles unha alimentación máis variada, máis saudable, e fánselles revisións médicas, pois ao mellor hai nenos que teñen problemas de vista e aquí pódenselles solucionar. Para isto veñen cunha cartilla sanitaria da Xunta. E tamén coñecen outra cultura.

En que condicións viven estes rapaces nos campamentos?

Nunhas condicións moi duras. Están nunha zona inhóspita, a máis árida que te podes imaxinar. Eu viaxei dúas veces alí e é moi duro, non teñen case acceso á auga e viven prácticamente da axuda humanitaria, que cada vez é menor, e dalgún traballiño que poidan facer por alí as familias.

O cambio é moi grande para eles, que lles chama a atención aquí?

Como alí o acceso á auga é moi limitado, aquí abrir un grifo ou unha ducha é para eles tremendo. E o feito de ver o mar xa o é todo, teñen unha reacción moi bonita cando chegan aquí e o ven. A nena que temos agora volvíase tola, a primeira vez non falaba español nin sabía como explicar, pero tiña moita emoción de ver o mar.

É un impedimento o idioma ou cólleno pronto?

Son como esponxas. Aínda que na escola lles ensinan español, non saben falar nada pero en quince días xa te entenden, o idioma non supón ningún problema.

Regresan contentos para os campamentos?

Para eles é unha experiencia marabillosa e vanse contentos, pero loxicamente queren marchar porque volven ver ás súas familias. Eu sempre agradezo ás súas nais que nos confíen os seus fillos, porque deixar marchar un neno de sete anos ten que ser durísimo, aínda que sexa para darlles algo mellor e que teñan acceso á sanidade.

Mantén o contacto con eles unha vez que se van?

Si, agora teñen móbiles, falamos a miúdo e enviamos fotos. Tamén estamos pendentes das necesidades que teñan e enviamos produtos básicos como o aceite de oliva, que utilizan como medicamento e para moitas cousas.

As acollidas foron a menos nos últimos anos, non si?

O último verán na Mariña só houbo unha nena en Viveiro e outro en Barreiros. Houbo un parón de dous anos coa pandemia e o ano pasado foi complicado.

A onde hai que dirixirse?

Animo a todas as familias a interesarse polo programa. Poden contactar coa presidenta de Sogaps, Maite Isla, no 678.72.73.82.