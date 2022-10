Ana María revive a su hermano Paco del Riego

El año 2023 será muy importante en la historia de Vilanova de Lourenzá. Uno de sus vecinos más insignes, Francisco Fernández del Riego, recibirá uno de los galardones más importantes de Galicia porque a él se le dedicarán las Letras Galegas. Una de sus hermanas, Ana María Fernández del Riego, acaba de cumplir 101 años. Es una religiosa de la orden de las Hijas de Jesús que vive en una residencia de mayores en Granada. Aunque físicamente tiene algunos problemas porque se encuentra en silla de ruedas, lo cierto es que su mente funciona de modo asombroso. Maneja a diario un ipad y un ebook, aunque ella reconoce que "me gusta mucho más leer libros en papel, desde luego que sí, pero bueno, a veces no los encuentro y los leo aquí". Escribe un diario en inglés para que no se le olvide. Atiende a quien la llama por Facetime y conserva un gran humor. Tras ella, una biografía que da para una serie de Netflix: misionera en China, de donde la expulsaron por espía; luego en Taiwán, en Filipinas y vuelta a España a enseñar inglés.

Sabe muy bien que en esta temporada le toca ceder algo de protagonismo a la figura de su hermano Paco. De él guarda un recuerdo enorme, como del resto de sus hermanos. Eran once y cuenta que "nos queríamos muchísimo. Siempre estuvimos muy unidos y lo compartíamos todo. Si en casa había una docena de pasteles, pues sabíamos que solo podíamos comer uno".

Tenía un nombre en chino, que significa pureza y sabiduría

Como muestra del impacto que China causó en ella y ella en China, sirve la anécdota de que tiene un nombre chino: Fong Huei Chie. "Me lo puso un profesor. Para hacerlo buscan caracteres que coincidan con tu forma de ser y lo que ven en ti. Fong es el apellido, que es lo primero que ponen. Luego Huei significa inteligente, sabiduría. Y Chie es pureza". Si se le comenta que es un gran piropo, ella lo matiza: "Bueno. Lo hacen con todos. Ellos son muy intuitivos y tienen nombres preciosos. Siempre ponen lo positivo, nunca lo negativo. Ya digo que son muy inteligentes". Personalidad Otra muestra de su carácter es que durante la Segunda República optó por no amilanarse y llevó una cruz al pecho: "No estaba prohibido, pero había gente que nos insultaba por la calle. Lo hacíamos los que nos preciábamos de ser católicos, aunque se confundía mucho con la política en aquel momento. Galleguismo Ella se define como "gallegueira", que lo soy mucho, pero galleguista no, porque tiene connotaciones políticas y yo en política no me meto jamás. Nunca lo hice".

De aquella Lourenzá de finales de los años 20 recuerda que allí se llevaba "una vida muy sencilla, muy de villa. Nosotros vivíamos en la plaza y ya solo nosotros once llenábamos el Cantón. Luego venían todos los demás y éramos un montón. Recuerdo también la puntualidad, a las doce se comía. Todos menos los de la casa de Lozano, que comían a la una".

Su hermano Paco era mayor que ella y enseguida comenzó a destacar y a inclinarse por una defensa total del gallego, aunque ella comenta que "en casa yo siempre hablé castellano. Todos lo hablábamos porque era algo natural. El gallego no se podía hablar en el colegio, estaba prohibido, y era lo normal. Luego Paco mostró enseguida una inclinación al galleguismo y se implicó a fondo, como todo el mundo sabe".

Ana María revive a su hermano Paco del Riego. CEDIDAS FAMILIA FDEZ. DEL RIEGO

Dice de él que "todos lo respetábamos muchísimo porque era una persona muy formal. Incluso mi padre confiaba muchísimo en él. Recuerdo que un día vino un abogado y le dijo a mi padre: 'Vaya hijos que tiene usted, ya puede dar gracias', y es porque todos éramos muy trabajadores".

En cuanto a su relación cuenta que "era íntima. Todos teníamos una gran relación entre todos. Nos íbamos a la cama incluso a la misma hora los mayores y los más pequeños, aunque luego los mayores como Paco o Antonio ya se fueron internos para estudiar lo que entonces era la segunda fase del Bachillerato. En general, todos fuimos muy buenos estudiantes salvo uno, que no le dio gana y punto, no quiso saber nada de estudiar".

Letras galegas

Sobre la concesión de este enorme reconocimiento a su hermano, Ana María se muestra totalmente natural: "No me sorprende para nada. En realidad, leí un poco los estatutos y me pareció entender que tenían que pasar diez años de la muerte de quien fuese para que le dedicasen ese día. Y no tenía duda ninguna de que se lo dedicarían cuando eso sucediese porque entiendo que se lo merece de sobra. Porque la verdad es que él fue quien inventó todo esto".

Recuerda que entendió que, al crecer, Galicia fue el gran proyecto de su hermano, lo dio todo y le costó disgustos

Ella dice que no habla gallego aunque lo manejaba con fluidez cuando vivía en Vigo. "Mi padre también hablaba castellano, incluso la mujer de Paco lo hablaba también. Ella se esforzaba por hablar en gallego, es cierto, pero bueno, la verdad es que no le salía muy bien", y suelta una carcajada por lo que acaba de decir, consciente de que es algo que va contra corriente.

Pero ella prefiere empeñarse en dejar claro que "mi padre nos respetaba muchísimo, y en el caso de Paco respetaba muchísimo sus ideas. Nunca le prohibió nada de nada. Y te digo más. En toda su vida, lo único que le dejó claro fue esto: "Si te casas", le dijo, "ten la seguridad de que tienes para vivir porque yo no puedo hacerme responsable de otra familia". Eso fue lo único en lo que se metió en su vida y con el resto fue igual. "Nunca se metieron en lo que queríamos hacer". Algo que hace extensible a ella misma: "No querían que yo fuese monja, pero al final cedieron sin problemas. Incluso en los juegos de niña tenía una gran libertad, nos comunicábamos con todo el mundo que vivía por allí e íbamos a otras aldeas, jugábamos con todos Eso era algo que no todo el mundo hacía y a nosotros nos dejaban sin problema".

De la entrega de su hermano al galleguismo, Ana María admite sin rubor que "nosotros no nos dábamos cuenta de nada. Por lo menos al principio. Luego, al ir haciéndonos mayores, ya vimos claramente que su objetivo, su gran objetivo en la vida al que se entregaba por completo, porque ya digo que era un hombre con una enorme capacidad de trabajo, era Galicia, y no le importaba lo que hubiera que hacer ni por donde hubiera que pasar. Y eso le costó disgustos serios, pero nunca se doblegó".

Venir al homenaje

Ana María sabe ahora que pronto le llegarán invitaciones a muchos homenajes "y a mí me encantaría asistir, de verdad. Pero estoy en una silla de ruedas. Tengo una movilidad muy reducida, y aunque estoy muy bien de cabeza, son muchos años. Lo doy por descartado".

Su vida

Ana María ingresó en la orden de las Hijas de Jesús porque tenía una vocación clarísima, ser misionera. Ella ya hablaba muy bien inglés y la enviaron a China, algo que le encantó porque allí sabía que podría dedicarse a ayudar a la gente. Y se quedó diez años. "Cuando llegué ya me pareció un idioma muy claro, mucho más claro que el inglés, aunque creí que no iba a ser capaz de aprenderlo. Pero un día, cuando llevaba allí unos tres meses fui en una de esas bicicletas que hacen de taxi y el chico me empezó a preguntar que de dónde era, que si España estaba muy lejos, que cómo era esto cosas así. Y de repente vi que le entendía y le estaba contestando. Llegué a casa con un gozo tremendo porque podía hablar chino. Tengo que decir que creo que eso es muy difícil de hacer si no es in situ. Si no estás allí, eso es mucho más complicado, pero como yo estaba allí y les oía constantemente, lo aprendí enseguida".

Creyó que no podría pero a los tres meses, en una conversación en una bici-taxi, vio que ya lo entendía y lo hablaba

Su salida de China fue atropellada porque el régimen comunista les hizo la vida imposible y acabó por acusarlas de espías y echarlas "pero yo estaba muy tranquila porque sabía que no nos iban a hacer nada por temor a que se hablase mal de ellos en España y en Europa. Así que nos expulsaron y ya, pero sin tocarnos para nada. Ahí se veía lo inteligentes que son los chinos".

Filipinas la impactó. "Son pobrísimos. Nos encontramos muchísima miseria. Al lado del palacio presidencial había casuchas hechas con desperdicios y los niños iban desnudos por la calle. Además, el clima no les ayuda nada. Luego es lo más diferente que hay al resto de Asia. No digo ahora, digo en 1947. Era por la influencia americana que había allí, que era impresionante".

Cuando les hicieron la vida imposible y regresó a Vigo, su vida volvió a dar un vuelco pero no dejó nunca de ayudar a los demás con una energía que se antoja inagotable.