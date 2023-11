Ana Ermida: "Temos claro que o máis importante ante a violencia de xénero é traballar na educación"

Malia que non é 25 de novembro, boa parte das actividades que se van desenrolar no Concello de Barreiros serán este venres porque hai colexio e moitas das accións teñen como destino a educación. Deste xeito, farán unha xornada de convivencia e obradoiros cos centros educativos do Concello, a lectura dun manifesto na Praza do Concello ás doce do mediodía e rematarán coa construción dun muro contra a violencia machista. Este domingo proxéctase no centro social de San Cosme o documental ‘O que máis doe’ ás cinco e media da tarde. Ana Ermida analiza ista problemática e como elixiron enfocala.

Sempre dixo que apostaban por poñer o foco na educación.

Nós o que queremos é tentar traballar cos centros educativos e coas escolas infantís e coas familias. Por iso creamos no seu momento as escolas de familias, porque cremos que tanto para loitar contra a violencia machista como para outras experiencias similares, danche a base para traballar de cara ó futuro e cremos que en realidade é a ferramenta máis eficaz para educar en igualdade.

Iso esixe colaboración dos centros de ensino. Atópana?

A verdade é que temos moita sorte porque mestres e cativos dos centros son moi dispostos e temos creado un grupo de traballo específico cos centros do concello e a millor mostra de traballo colectivo é que fomos quen de crear unha mesa institucional contra a violencia de xénero cos colexios, o centro de saúde, a Xunta, o CIM, a Delegación do Goberno e por suposto o Concello, e funciona de xeito eficaz. Istas actividades que imos facer tratáronse e promovéronse desde isa mesa.

Xa leva cinco anos de alcaldesa. Mellorou a situación a nivel xeral ou como a ve?

É complicado... Creo que hai máis información ou que se pon máis o foco en determinadas cousas, pero non teño claro se o foco se pón no máis correto ou no máis produtivo para traballar neste ámbito. Cousas que ás veces se tratan como menores e outras veces se tratan polo morbo que poidan xerar. Penso que queda moito por corrixir nos enfoques e fai falla que o tratamento sexa transversal, non vencellado só a datas concretas, senón que se traballe os 365 días do ano e en todo momento apoiando accións de quen sexa.

Pero moitas veces isas cousas acaban por rematar nos concellos que tantos problemas de financiación teñen. Como andan vostedes?

Nós, en Barreiros, as actuacións máis grandes que desenvolvemos son ó abeiro do pacto de Estado. tamén pedimos axudas na liña de Igualdade da Xunta con medidas de conciliación que tentamos dirixir ós nenos e nenas cun enfoque igualitario, de non violencia e en todo o que fai o Concello sempre metemos esta visión. De feito o noso concepto de igualdade é transversal e por iso a concellaría de Igualdade está ligada a Educación. Pero financiación específica para afrontar iso? Moi pouca, sobre todo tendo en conta o que se necesitaría.

Iso provócalles problemás á hora de afrontar istes problemas?

Non se ten en conta nunca que somos a Administración mais cercana ó cidadán, pero como coa maioría de servicios que prestamos. Delegan en nós moitas cousas, pero non nos dotan de ferramentas económicas para poder desenvolver esas tarefas.