La portavoz del BNG de Barreiros, Ana Ermida, anunció este domingo su candidatura a la alcaldía para las elecciones municipales de 2019 y dice que es "a primeira confirmada en toda a comarca". La nacionalista se presentó públicamente en la celebración de la "bonitada" del Bloque barreirense, que contó con unos 150 participantes, entre ellos la parlamentaria Olalla Rodil.

"A falta de practicamente un ano para as eleccións, o BNG de Barreiros está preocupado de atopar as mellores propostas e de elaborar un programa co que poder traballar desde o goberno municipal para volver a poñer ao noso Concello no lugar que corresponde", dice Ermida, quien avanza su intención de "rematar coa etapa de descontrol e incapacidade do goberno popular". Para ello contará con un equipo de "persoas capaces e dispostas" en una candidatura "seria, avalada por un programa e unhas ideas" con el objetivo de que "en Barreiros se abra un tempo de esperanza e se fale del por ter iniciativas, propostas e boas novas".

Los nacionalistas barreirenses aprovecharon la cita para distribuir los primeros ejemplares de su publicación A Xanela y avanzaron que en próximas fechas harán nuevas reuniones por las parroquias "para recoller propostas ou inquedanzas" que los vecinos quieran trasladar de cara a elaborar el programa electoral.