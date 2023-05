Ampliado o local social da Senra, en Cervo

O Concello de Cervo vén de investir 21.114 euros na ampliación do local social do burgo da Senra coa construción dun edificio anexo, o que dará "moita máis versatilidade e amplitude" ao espazo que xestiona a sociedade cultural e recreativa O Raxal.

A tenente de alcalde, Dolores García Caramés, e o edil de Deportes, David Rodríguez, supervisaron os traballos de mellora do local, que fora construído no 2010 dentro do obradoiro de emprego. A concelleira sinalou que con esta nova actuación dan resposta ás demandas da asociación e detallou que se completa coa mellora da iluminación do local, a instalación de canalóns para a evacuación das pluviais, a colocación dunha billa de auga no exterior e a mellora do pavimento.

O edil de Deportes di que esta obra favorece o "dinamismo municipal", pois estes locais énchense de vida da man das diferentes asociacións.