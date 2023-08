La ampliación de la balsa de lodos rojos precisa el visto bueno de Saúde Pública

La ampliación de la balsa de lodos rojos de la refinería de Alúmina en Morás está pendiente de un informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta, que requirió a Alcoa que subsane una serie de deficiencias en el proyecto para dar más capacidad al depósito, previsto para acoger residuos hasta 2027, según confirmó el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, quien resaltó que el Gobierno autonómico ha autorizado en plazo los parques eólicos de su competencia que deberán conectarse a Aluminio en los próximos año, pero los de ámbito estatal van con retraso.

Fernández Vila dijo que Saúde Pública y Alcoa trabajan en la corrección del proyecto de ampliación de la balsa para que pueda tener una declaración de impacto ambiental favorable. "A min gustaríame que, tras corrixirse, a autorización fose de xeito inmediato, e estaba prevista para este verán, esperamos que o promotor dea resposta pois teñen a colaboración da Consellería de Sanidade" dice Vila, aunque con la disminución de actividad en Alcoa se ha extendido el plazo y capacidad de la balsa para la ampliación.

"No caso dos parques autonómicos, os de ata 50 megavatios de potencia instalada, xa están tramitados desde xaneiro con declaracións de impacto ambiental favorable ou desfavorable, porque tivemos claro que non se podían facer á carta, hai que ter claro a compatibilidade e protección do medio ambiente. Neste caso, en abril xa recibiron autorización administrativa previa, polo tanto os promotores que teñan subscrito un PPA con Alcoa ou outra empresa, xa poderían iniciar a construción", explica.

"Outra cuestión son os parques de competencia estatal de máis potencia e fóra de áreas de desenvolvemento eólico para os que o Ministerio de Transición Ecolóxica pediu excepción ao vinculalos por cuestión vertebradora e territorial coa fábrica de Alcoa. Os organismos da Xunta emitiron todos os informes en tempo e forma, obtendo todos menos un a declaración de impacto ambiental favorable. Pero o Estado non foi capaz de autorizalos antes do prazo que marcaba o seu decreto lei de 2020 e víronse obrigados a ampliar ese prazo e agora mesmo o límite para dictar a autorización administrativa de construción é o 25 de xaneiro de 2024 polo que están volvendo a tramitar eses proxectos eólicos e oxalá estean en prazo aínda que xa levan meses de demora".

Fernández Vila cree que el Gobierno no está dando todas las respuestas precisas para dotar de un marco energético estable, pese a que hayan cambiado las circunstancias del mercado entre el pasado año y el actual. "Por eso é importante avanzar nestes proxectos eólicos que lle garantizarán a Alcoa un prezo estable nos próximos anos. Está claro que nun primeiro momento o rearranque de cubas farase sen os parques eólicos en funcionamento e o compromiso da Xunta é que se monten canto antes os que autorizamos, non sei se o Estado conseguirá o mesmo".

Tal como está ahora la normativa y contando los permisos de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica, deberían estar en funcionamiento antes del 25 de junio del 2025, a poco más de dos años de esa fecha límite, salvo que el Gobierno decida ampliarlo.

"Seguramente un promotor que obteña unha autorización para construír os parques en xaneiro de 2024 non vai ser capaz de poñelo en funcionamento en xuño de 2025 pois non hai tempo material e por iso o Goberno vai ter que ampliar ese prazo. Seguramente polas eleccións de maio e xuño e por un coste político considerou non ampliar aínda o prazo", opina.

La nueva tolva: mayor protección ambiental

Alcoa preveía que la nueva tolva para descargar bauxita en el puerto de San Cibrao arribase la pasada noche al complejo industrial y la inversión de 5,5 millones hará más ágil el proceso de descarga de los buques bauxiteros, reduciendo demoras y pudiendo ir directamente al almacén sin localizaciones temporales.



Otra ventaja, es la de eliminar riesgos de seguridad al llevar la bauxita por cinta transportadora al departamento de Digestión y brindará una mayor protección ambiental pues habrá menos emisiones de polvo por el viento.



200 toneladas



Por peso y altura (25 metros) es la mayor tolva ecológica de España. En octubre finalizará la modernización del proceso de transporte.