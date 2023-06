Un amor a través del chat

La relación del arquitecto focense Javier Acebo con Yu-Chun Huang (Taiwán) salvó el obstáculo de la distancia, pero también el del idioma. El también juez de paz explica que contactaron hace cuatro años por la relación laboral de sus respectivas empresas. Su historia empezó por internet y Javier no duda al afirmar que fue un flechazo. "Foi algo inesperado, pero que polo momento saíu ben, estamos contentos".

Al principio usaban la aplicación WeChat y el traductor de Google para comunicarse, ya que ninguno conocía el idioma del otro, aunque ella entiende algo de inglés. Javier Acebo recuerda que "practicamente falamos todos os días durante catro anos. Ela tiña curiosidade por España e eu nunca fora a China e así empezamos a coñecernos, enviabamonos fotos do que facíamos ata que un día dedicimos coñecernos. Din eu o primeiro paso de ir alí". "Dende a primeira vez que fun aló conxeniamos ben. Vivimos nun piso que ela alugou por un mes na capital e presentoume á súa familia, fixemos vida de parella. Vimos que compaxinabamos ben, aínda que o idioma era un inconveniente, pero íamos salvando co tradutor. Agora ela vai a clases particulares de español e xa non o precisamos", comenta.

Javier intenta aprender chino. "Fago o esforzo, pero custa, a escrita é imposible, pero xa digo algunha expresión, ela díxome que me olvidase de escribilo".

En persona

Se conocieron en persona en noviembre de 2022, él viajó a Taiwán. Estuvo un mes allí y le propuso pasar la Navidad en España. "Levabámonos ben, pedinlle casar e aceptou", explica, por lo que volvieron a Taiwán para "arranxar a documentación no consulado español". Para solventar ese trámite estuvieron otro mes en el país asiático, después fijaron la fecha de la boda para el 13 de mayo pasado.

El focense tenía dudas respecto a cómo se adaptaría Yu-Chun al cabo de unos meses de estancia en España, pero está contenta. Durante la semana viven en Oviedo, donde trabaja este arquitecto focense, al que ella acompaña cuando tiene que hacer algún viaje a reuniones en otras localidades. "Está encantada, hai cousas que bota de menos, sobre todo da gastronomía, pero fala cos pais e cos irmáns por videoconferencia. É un cambio drástico, pouco a pouco vaise acostumando, as culturas e os hábitos non son iguais".

La boda reunió a la familia y amigos de Javier, cuyos padres ejercieron de testigos en la ceremonia civil oficiada por el alcalde de Foz, Fran Cajoto. "Logo tivemos unha comida familiar no Asador, en Barreiros e pola noita saímos tomar algo", detalla. "Agora estou esperando a ver se a empresa me dá uns días para ir de lúa de mel, estamos mirando de facer unha escala en Shanghai porque ela non coñece esa cidade. Eu póñome no sitio dela e penso que lle gustará ver á familia, así que a ver se podemos facelo para outubro ou novembro", cuenta.