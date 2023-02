Amor a los 50 años de casada

Comienza con escepticismo y humor para acabar viendo el amor donde no parecía encontrarlo. Así ganó Ángela Tumbarello Casciola el noveno Concurso de Cartas de Amor de la galería ribadense Terra Branca, con motivo de la celebración del Día de los Enamorados. Esta argentina de 70 años y afincada desde 1976 en Mallorca tituló su misiva ¿Escribir una carta de amor? y recibirá una figura de cerámica pues su desenfadada reflexión de mujer madura también tiene mucho de arte.

José Ramón Leal, propietario de Terra Branca explica que "se presentaron un total de 56 cartas llegadas desde diferentes puntos de España, además de una procedente de Inglaterra y otra de Argentina. Estamos muy contentos, porque el Concurso de Cartas de Amor de Terra Branca está consolidado, tal y como demuestra el número de obras presentadas a nuestro certamen. A todas las autoras y autores que han participado les queremos hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento".

Antes que la argentina natural de Mendoza, que firmó con el seudónimo "Serena", el concurso lo ganaron estos últimos años escritores diversos. En una de las cartas premiadas, la de la sexta edición, Argentina también estaba muy presente. La redactó en 2020 Pilar Bellón Candal, de O Corgo, titulándola "Volveré". En ella quiso rendir homenaje a su abuela Aurora, emigrada muy joven a Argentina, dejando en Lugo a sus hijas pequeñas. La nieta recuperó esa historia poniéndose en la piel de la abuela, ganando un certamen que tuvo 72 participantes, alguno del otro lado del Atlántico.

El pasado año, para celebrar igualmente el Día de San Valentín, el fallo del jurado de Terra Branca destacó la carta "Sinceridad", del barreirense Alin Cristian López Esteban, con 29 años y del colectivo Axuda ao Enfermo Mental A Mariña.

Sorteo de Acia Foz

Por otra parte, Acia Foz CCA sorteó el viernes 1.500 euros en vales de compara de su campaña de San Valentín, que entregará el día 24 en el Cenima. Los afortunados con 50 euros son Sobrino Ennoury (por compra realizada en Electrodomésticos Celso), Pilar López (en Chinela Nenos), Pilar Carballeira (en Librería Bahía), Carmen García (en Vas's), Myriam Pérez (en Decoraciones Pura), Ana Mª Estévez (en Arrullos), Tamara Neira (en Clínica Maas Saúde), Raquel Expósito (en Cenor Belianorte), Yolanda Vázquez (en Alain Afflelou Óptico), y Pili Veiga (en Carnicería Mercedes).

Los premios con vale de 100 euros son para Juan Manuel Arias (en Fabeiro Arte Floral), Xesús Blanco (en Centro Óptico Eliseo), Victoria Celada (en Ofifoz), María Couto (en Salai Campo), José Fernández (en Infotec), Rita Rodríguez (en Mercería Vera), Remedios Cabaleiro (en La Flor Abulense), Cristina Legaspi (en Pastelería Xoyma), Stefanía Grisales (en Calzados Pirde) y Manuel Fernández (en Ginzo Hombre-Mujer).

¿Escribir una carta de amor?

¿Escribir una carta de amor? No puedo menos que reír... A los 50 años de casada, no lo veo. No me veo. ¿No sé, se puede? Queda algo de ese amor que sentimos alguna vez o se lo llevó por delante la rutina, los problemas, el día a día, y sobre todo, las arrugas, la piel floja, la vejez en definitiva. Vuelvo la vista atrás intentando hacer un inventario de tantos días y tantas noches y se me aparece curando con ternura ese pecho ausente, pero en carne viva...

O aquella noche en que inconsolable caminé hasta el amanecer porque nuestro hijo anunció que dejaba sus estudios y él no me soltó la mano. O todas las horas dedicadas a ayudarme en los trabajos prácticos de esa nueva carrera acometida para seguir progresando "yo" en mi profesión. Y ese abrazo íntimo y profundo ante mi primera gran pérdida de un ser querido. Y llegó a la conclusión que sí que… "el amor existe". Está detrás de esos días y noches iguales, de esas discusiones banales o importantes, detrás de cada "no te soporto más" y detrás de cada gesto, de cada abrazo, de cada mirada. Pero claro, hay que estar atentos y saber verlo.

Y mira por dónde, gracias a este concurso y esta carta, pues lo he visto. ¡Mil Gracias! Serena