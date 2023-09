Tres amigos de Ribadeo comparten el millón de euros del rasca de la Once

Tres amigos de Ribadeo se reparten el premio de un millón de euros con el que resultó agraciado el poseedor del Rasca Platinum de la Once que se vendió el domingo pasado en el restaurante Marinero, de la localidad, cuyo gerente, Roberto Rivas, indicaba este viernes que querían permanecer en el anonimato y no desveló su nombre, aunque piensa que su identidad se conocerá en la villa. De hecho, en la mañana de este sábado confirmaba que se trataba de tres camareros de su local, pero que no querían realizar declaraciones.

Este establecimiento colaborador de la Once, que está situado en el número 1 del muelle de Porcillán, cuenta con una máquina que vende los rascas. Al parecer, el comprador no les dijo nada en el momento y se enteraron el jueves cuando les llamaron de la entidad organizadora del juego.

La noticia del premio corrió como la pólvora y este viernes muchos vecinos hacían cábalas sobre quién sería el afortunado. Hubo muchas especulaciones durante todo el día hasta que se conoció que era un premio compartido por tres amigos de la villa ribadense, que suelen acudir de manera habitual al restaurante Marinero, cuyo propietario comentaba que "queren manter o anonimato, de momento non o queren dicir, pero están moi contentos".

Uno de ellos pasó el domingo a tomar algo y gastó los diez euros de rigor en el rasca llevándose consigo una buena sorpresa.

También estaba feliz Roberto Rivas, el responsable del negocio que vendió el rasca, aunque sostenía "mellor era que nos tocase a nós, pero polo menos que toque no pobo" y añadía que "estamos desexando máis". El hostelero confía en que algo redunde en su negocio, puesto que son clientes habituales que ya realizan gasto a diario.

Rivas se mostraba especialmente contento por la envergadura del premio. "Desa categoría non deramos ningún antes", reconocía antes de recordar que los más elevados que vendieron fueron de hasta 5.000 euros.

El boleto está desde este jueves a buen recaudo en una entidad bancaria, donde ha sido depositado por los agraciados, que seguramente ya tendrán reflejado en sus cuentas el importe tras las comprobaciones de rigor por parte de la entidad organizadora de este juego de lotería, desde la que este sábado indicaban que ese proceso suele durar unas horas o un par de días como mucho.

El premio de un millón de euros se queda en 808.000 al descontar el 20% que se embolsa Hacienda tras restar el mínimo exento de 40.000 euros. Al ser compartido, los impuestos se reparten entre los beneficiarios de forma proporcional al premio que le corresponde a cada uno, prorrateándose entre ellos la cantidad exenta.

Cómo se juega

El Rasca Platinum es el juego de la Once en el que por solo 10 euros se puede llegar a ganar hasta un millón al instante con estos rascas. En el caso del vendido en el restaurante Marinero de Ribadeo ha recaído el premio mayor de este juego.

También es posible jugar dentro del mismo al Encuentra el 7, en el que hallar ese número tiene el premio correspondiente y si sale una estrella tocan 50 euros; en el Gira la Rueda si uno o más números coinciden con los ganadores se lleva premio y si aparecer un símbolo de ruleta se ganan 20 euros, y en el Multiplica tu Premio si algún número coincide se logra premio y se multiplica por 2, 5, 10 o 20 si sale además un multiplicador, ganando los premios correspondientes en cada unjo de ellos.

Un vendedor de la Once vendió el año pasado en la localidad ribadense otro suculento premio, de once millones de euros, que el poseedor del sorteo de noviembre de 2022 hizo efectivo en la sede central de la entidad organizadora en Madrid. En aquel caso no se llegó a conocer la identidad de la persona agraciada.