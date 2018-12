Nueve amigos de Alfoz se reparten un décimo del Gordo vendido en Ferreira

Más de veinte años llevan esperando una jornada como la del sábado Un día que todos querríamos protagonizar, pero solo unos pocos son los elegidos; en este caso los nueve amigos de Alfoz que forman la peña O Garante y que comparten un décimo del Gordo, el 03347.

Un número de los consideraron feos, "pero a min se mo dan, non o rexeito", explicaba Miguel Balseiro que a sus 43 años es el más joven de los nueve premiados y que no tardó en compartir su alegría, para envidia de muchos, a través de Facebook.

Los nueve integrantes, dos migueles, dos leonardos, Generoso, Suso, Fernando, Isidro y Alejandro juegan juntos desde hace más de dos décadas cuando empezaron a sellar la quiniela en el bar O Garante, ya desaparecido, y que estaba junto al campo de fútbol de Alfoz. "Cando pechou pasamos a peña ao bar da casa da cultura e o cerrar tamén decidimos seguir, pero xa por privado", recuerda el afortunado, que se enteró del premio trabajando.

"Foi a filla do outro Miguel o que se enterou e chamou e deume moita alegría, porque gañei nun segundo o que ía tardar dous o tres anos traballando", dice con ese desparpajo que caracteriza a este hombre, natural de la parroquia alfocense de Adelán, pero muy vinculado también a Rúa, en Cervo, donde tiene una casa y donde es presidente de la asociación de vecinos.

Es uno de los tres autónomos de la pandilla, pero aunque acaba de empezar una nueva aventura empresarial en el polígono de Cuiña con su empresa Ferros da Mariña, tiene claro que el dinero no se invertirá en la firma. "Eu voullo dar á muller para que o administre", asevera sabedor de que el premio no da para retirarse, pues quitando los impuestos del Estado y tras dividir en nueve partes a cada uno le corresponden 35.555 euros, aunque Balseiro confía en ampliar la cantidad, porque entre los afortunados está también su padre "xa lle dixen que tiña que repartir os cartos conmigo e co meu irmán", explica divertido.

El billete lo compraron en el mes de noviembre, con otros nueve, uno por terminación

Los afortunados, que juegan todas las semanas, compraron en el mes de noviembre diez décimos -uno por terminación- en el bar O Colorao de Ferreira, donde semanalmente, Alejandro, el secretario de la peña se encarga de sellar la Primitiva. Un bar en el que estaban encantados de dar el premio, que se suma a otra lotería nacional de los jueves y a una Primitiva y una Bonoloto, de cinco más complementario, premiadas con 117.000 y 45.000 euros.

Rubén Rubal es el gerente del establecimiento, que abrió su padre hace más de tres décadas junto al centro de salud y que dirige con su mujer Patricia. Un local, situado junto al centro de salud y muy concurrido a diferentes horas del día y que ayer fue el punto de partida de la celebración de los integrantes de la peña, que cumplen a rajatabla el propósito de la lotería de Navidad: compartir y es que el champán no faltó en O Colorao, donde jugaban otro número muy similar al Gordo, el 03523.