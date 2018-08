Los ambulantes quieren que el mercado semanal se celebre cuando sea festivo

El mercadillo semanal de los miércoles volvió a celebrarse con gran bullicio en Ribadeo después de casi dos semanas sin actividad, puesto que el Día de Galicia, el 25 de julio, se suspendió en la villa, al coincidir con tal efeméride. Aunque los comerciantes indicaban este miércoles que en efecto el Concello no les cobró por esa jornada de parón, casi todos señalaban que hubieran preferido vender esa jornada.

"Varios dos vendedores xa llo comentamos a un concelleiro cando nos avisaron de que se ía suspender. Dixémoslle que preferíamos vir vender, porque un festivo no verán, compénsanos máis que moitos mércores do resto do ano", aseguraban algunos de los consultados, que preferían no dar sus nombres.

Entendía que una festividad señalada como la del 25 se suspendiese la actividad y aunque no vayan a pagar por ese día de parón, están convencidos de que hubiesen vendido más que lo que hubiesen pagado por instalarse.

"Eu prefería que o houbera, xa llo comentamos de feito a un concelleiro, porque un día do verán sácase máis que o resto do ano" aducen

"Polo menos, o día 15 que é festivo si que nos deixan vir vender", matizaban muchos de los vendedores este miércoles en Ribadeo.