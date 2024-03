"Ambientar la novela en Foz ha sido algo más intenso"

¿Qué relación tiene usted con Foz?

Yo siempre he vivido en A Coruña, pero mi familia paterna es de Foz y la materna siempre veraneó allí. Mis primas me dicen que soy un híbrido entre focense y veraneante (risas).

¿Y por qué decidió sacar a Foz del armario para introducirlo en una de sus novelas?

Es el lugar de mis veranos, y la novela era sobre veranos, aunque tengo que decir que no era el plan inicial. Pero como se dio ese escenario, en agosto, con el mar, el sol... No fui yo a buscar a Foz, sino que Foz me vino a buscar a mí.

¿Por qué convirtió Foz en una isla?

En la idea original había una razón para que parte de la trama sucediese en una isla, porque hay un personaje que está metido en temas políticos y tenía que estar alejado de cualquier cuartel de la Guardia Civil. Al final, no habría sido imprescindible, pero en mi cabeza ya era una isla. Además, creo que si hubiese utilizado Foz tal como es sería mucho mi historia, aunque la trama no tiene nada que ver conmigo.

¿Dónde escribió la obra?

En Foz, precisamente, en septiembre de 2020, durante el segundo confinamiento. Foz es mi refugio los meses de julio, agosto y a veces septiembre, y aunque es cuando menos trabajo, cuando estoy de vacaciones, porque suelo escribir en invierno en A Coruña, ese año fue especial y lo escribí allí. La historia del libro sucede en dos momentos diferentes. Sí, sucede en agosto de 1975 y en el presente, en 2015. Los personajes del presente son hijos de los personajes del pasado.

¿Por qué decidió introducir lugares comunes para usted, de su vida, en la novela?

Yo viajo mucho, me he movido por todo el mundo, y tengo novelas ambientadas en sitios como Londres o un pueblo de Portugal a donde voy con frecuencia, pero no son mi casa. Nunca había llevado una novela mía a Galicia, en parte porque me pedía escribirla en gallego, pero mi carrera ya está enfocada al castellano. Además lo veía como algo muy íntimo, muy mío, me daba pudor. Y una vez que lo he hecho es así, es más intenso, son escenarios muy míos. La trama no tiene nada que ver conmigo, pero el escenario sí.

Es usted una escritora muy prolífica, ¿cuántos libros lleva escritos?

Diecinueve. Llevo diez años en esto, y es verdad que hay años que he escrito dos o tres novelas. Pero el año pasado ya no publiqué, y ahora he presentado esta novela en 2024.

¿Por qué ha tardado tanto en publicarla, si la escribió en 2020?

Circunstancias del mercado editorial. En 2020 estaba un poco perdida, no estaba contenta con la autopublicación, y tenía ofertas de editoriales que no me acababan de convencer. Luego me llamó Planeta, pero querían algo diferente, una comedia, y en 2022 publiqué una, y ahora llegó la hora de Nuestro último verano en la isla’. Es un libro de largos plazos, porque empecé a pensar en él en 2016.

¿Está teniendo buena acogida?

Muy buena. He estado de gira, sobre todo por Galicia, pero también por otras partes de España, y no he visto ninguna reseña negativa. Son todas muy positivas y estoy encantada, porque a las presentaciones también está viniendo mucha gente y la segunda edición sale ya a la venta.

¿Va a hacer presentación de esta novela en Foz?

Sí, hice ya una pequeña presentación en el Malates Slow Boutique, pero en abril estaré en el colegio Martínez Otero dando una charla, y también iré a la ferias del libro de Foz y de Viveiro y presentaré el libro en una librería de Burela. ¡Se van a cansar de verme en A Mariña!, Pero menos lo del colegio en abril, lo voy a dejar todo para el verano.