Un ambicioso Álex Meitín debutará el lunes con la camiseta del Ribadeo

El Ribadeo juega este lunes su primer amistoso de pretemporada. Será en Vegadeo, a las 18.30 horas, ante el Asturvegadense. Tras una primera semana de entrenamientos, estos serán los primeros minutos de partido para un equipo que se ha reforzado muy bien de cara a la nueva temporada en Preferente.

Uno de los fichajes de equipo es el delantero Álex Meitín, que tras seis temporadas en el Viveiro, apostó este nuevo curso por el proyecto de Dani Moirón en el Ribadeo. "Estoy cómodo, contento, con buenas sensaciones, creo que tenemos un equipo que va a competir bastante", dice Meitín, que habla sobre las primeras sesiones de trabajo. "Son cortas pero intensas, creo que va a ser una temporada bastante buena", augura.

Sobre su decisión de cambiar Viveiro por Ribadeo, lo explica. "Surgió esta oportunidad, en Viveiro surgieron cosas y me dio por no seguir, y vengo a un equipo muy comprometido, que apuesta por jugadores de la zona, me han tratado muy bien desde el principio y sabía que había un muy buen grupo tanto de entrenadores como de jugadores", argumenta.

Vengo a un equipo muy comprometido, que apuesta por los jugadores de la zona y donde me han tratado muy bien desde que he llegado

Y es que el traslado de jugadores del Viveiro al Ribadeo ha sido notable. Se han marchado del equipo de la ciudad del Landro Iván, Asier, Xaime (aunque estuvo la mitad de la temporada en el Pol) y el propio Meitín. A ellos se suman el juvenil Delviso y Germán, procedente de la Tercera asturiana.

Sobre la categoría, la Preferente, Meitín asegura que "es una Liga muy competida, pero el Ribadeo se ha quedado con jugadores de gran nivel, como Criss, Santi, Jacob o Isma, y lo que han fichado ayuda a mejorar un poco las expectativas", asegura.

El objetivo del equipo, según lo que le han transmitido, "es disfrutar del fútbol en Ribadeo, ir poco a poco y la Liga ya nos pondrá donde nos merezcamos", dice Meitín, pero afirma que él es un jugador ambicioso "y cuanto más arriba mejor".

En el club nos dicen que aquí tenemos que disfrutar del fútbol, pero yo soy ambicioso y quiero estar lo más arriba posible

Sobre el cambio de Tercera a Preferente, una categoría más baja, el delantero asegura que la mayor diferencia "es que en Tercera hay mucha calidad, y ese salto es grande", dice. "Quizá sea un poco más fácil que marcar en Preferente, pero es muy dura, hay que competir y hay que entrenar porque las cosas no son fáciles", advierte.

Uno de los motivos por los que Meitín ha fichado por el club celeste "es porque nos conocemos la mayoría, he coincidido con Prosi en el Xove Lago, con Criss, con Jacob... y a otros muchos de enfrentarme a ellos", dice, y asegura que un punto fuerte del equipo "es que tienen a gente del pueblo y eso siempre ayuda a meter más gente en el Pepe Barrera".

El delantero mariñano no quiere ponerse una cifra de goles como objetivo para esta temporada, "más que nada porque nunca fui de marcar muchos goles, pero cuantos más marque mejor porque eso ayudará al equipo", asegura.

Como conclusión, Meitín asegura que el fútbol en A Mariña "no ha cambiado para mejor, antes había muchos más equipos en Tercera y Preferente y eso me da un poco de pena", concluye.