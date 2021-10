Es media mañana. Juanma Marrube (Alfoz, 1979) acaba de terminar la sesión de entrenamiento con el FS Talavera. Lleva tres meses en el exilio, a 600 kilómetros de casa. El sueño de ser entrenador profesional le aleja de Burela. El apoyo de la familia es la pértiga en la que se apoya para saltar y no dudar. No mirar atrás.

Antes de tomar la decisión lo quiso hablar de puertas para dentro, en su casa de Burela. "Fue una decisión concienciada", dice Juanma Marrube. "Hablé con mi mujer, los niños, mis suegros, y me apoyaron, así que yo puedo estar tranquilo", advierte el entrenador, que tiene dos niños, Gabriel, de 10 años, y Jimena, de 4.

"Hemos salido fortalecidos como familia", sentencia. Cuando llegó en plena canícula a Talavera, se empotró con el calor seco del centro peninsular. "Cuando vino mi familia a verme les dije: preparaos, esto no es cachondeo, 42, 43 o 45 grados, ¡es exagerado!", recuerda. "Tengo una foto en el coche donde marcaba 50 grados, como en el Sáhara", advierte.

Su familia ya ha visitado a Juanma varias veces en su nuevo destino laboral. "Lo bueno es que Talavera está bien comunicada, puedes acercarte a Madrid, puedes ir a sitios de la Ruta de la Plata... y tienes una serie de alternativas que en Burela no tenías", explica el técnico.

¿Pero cómo es el día a día de Juanma Marrube en Talavera? "Los del cuerpo técnico comemos en un restaurante que se llama Jauja todos los días, donde nos dan un trato exquisito, y son unos aficionados más", explica, y añade que "los jugadores almuerzan en otro, la Comanda".

"Vivo en un piso con el segundo entrenador, y vamos del pabellón a casa y de casa al pabellón", detalla. ¿Y cuando va su familia? "La gente del club me deja una casa y me quedo ahí con ellos", dice.

Lo que no ha perdido Juanma es su afición por el deporte. "En pretemporada podía salir poco por el calor, pero ahora quedo los lunes y los miércoles con un directivo, Murillo, que hace maratones, y me ha enseñado sitios muy bonitos para correr, por un embalse, por caminos de tierra, otro recorrido por una zona de pinos y ocasionalmente también hago algo de gimnasio", asegura y subraya que "con el deporte oxigeno la mente".

En esas condiciones, el trabajo físico de la pretemporada "había que tenerlo liquidado antes de las 10.30 horas, luego era imposible". Los entrenamientos en el pabellón, con aire acondicionado, es distinto, "y acordamos hacerlos a las 18.00 horas, porque en lugares cerrados no afecta tanto el calor".

En la parte deportiva, el FS Talavera ha comenzado con buen pie la Liga. Pero el objetivo de club no es tanto a nivel clasificatorio como a nivel estructural, dar un paso más hacia el profesionalismo. Y ahí es donde captaron a Juanma. "Hemos ido mejorando cosas en estos dos meses. Todos los jugadores viven en Talavera y son profesionales, y antes no pasaba eso. Hemos ido mejorando el engranaje, dando pasos", señala.

Pero a pesar de no advertir una urgencia clasificatoria, a todo deportista que compite le gusta ganar. "A nosotros no nos gusta regalar ningún partido. Vamos a la final cinco ahora. Hemos jugado cuatro finales y el sábado tenemos la siguiente y no queremos dejar escapar ningún partido para seguir creciendo", dice Marrube, alimentando el mantra del partido a partido del ‘Cholo’ Simeone.

"Queremos tener ese carácter competitivo, ese ADN ganador, y vamos a estar atentos, porque si ganamos muchas de esas finales se nos presentará una oportunidad de luchar por algo", explica.

En cuanto a la plantilla, el alfocense cuenta con viejos conocidos de la afición mariñana, como el portero Álex Perez o Porto, además de otros, como Dani Montes, que han jugado en O Parrulo o Santiago Futsal.

"Tenemos un equipo con un prototipo de jugador joven y otros con más experiencia; en estos sesenta días el equipo ha crecido en empaque, y los jugadores también, y tienen mucho margen para seguir mejorando", dice.

En el tema personal, Juanma Marrube tiene las ideas claras. "Tengo muy claro a lo que aspiro como entrenador, lo que quiero conseguir", dice y argumenta que "esto me apasiona. Me gusta estudiar mucho este deporte, también estudio otros deportes para sacar cosas y creo que estoy en un proceso constante de transformación y de crecimiento". "Creo que puedo tener una carrera de entrenador; ya cuando era jugador quería ser entrenador, lo tenía muy claro", dice.

En estos momentos, empezando una nueva etapa al frente de un nuevo equipo, Marrube se sincera: "Miro atrás y hace cuatro años entrenaba en Burela y pienso dónde estaré en cinco o seis años".

Vínculos: el carné de socio del Burela FS

Hace dos semanas, el FS Talavera jugó de visitante en Ferrol. Juanma Marrube aprovechó para quedarse algunos días en Burela y sacarse el carné de socio del Pescados Rubén FS. "Tengo contacto con gente porque son amigos, como Alfonso, Miguel o Javi Couce y con muchos empleados", dice.



Con la directiva Mantiene el trato con la directiva. «Sí, hablé con ellos a raíz de la cesión de Porto y hay buena relación", desvela, "con los jugadores estoy en contacto, me felicitan por mis triunfos y yo a ellos, e incluso quedamos a tomar un café cuando estoy por aquí".