Incendio en O Valadouro: cómo volver al lugar de la tragedia

Solo las sonrisas y los gritos de los niños que pasan cerca del edificio situado en la Avenida da Deputación en O Valadouro rompen un clima de pesadumbre. Los rostros de los vecinos son serios, quizá como cualquier otro día, pero conociendo la muerte de dos mujeres hace tres días en un incendio en esta localidad, esas miradas de tristeza se hacen más evidentes.

Al igual que la de aquellos que, pasadas 48 horas del incendio, y tal como recomendaron los bomberos, volvían este miércoles a los pisos del edificio para pasar la primera noche tras el trágico fuego. No fueron muchos, sí algunos. Aquellos que viven en pisos que no fueron afectados por el fuego.

Es el caso de Prudencio Cuba Cuba, que vive en el 2ºC, es natural de la parroquia de Vilacampa, y que en la tarde del miércoles ya se encontraba en su vivienda. "Volvimos porque nuestro piso no está afectado, hay algo de olor, pero ni tan siquiera hemos tenido que limpiar", dice este hombre, que vive junto a su mujer, su madre, y su hijo, en este concello del interior mariñano, y que las dos últimas noches las pasaron en una casa que tienen cerca de O Valadouro.

Prudencio Cuba. JOSÉ Mª ÁLVEZ

"Fue un susto grande", y relata cómo lo vivió. "Yo estaba en casa junto a mi mujer y mi madre, porque mi hijo estaba trabajando fuera", explica. "Yo salí porque olía a humo, y cuando quise regresar ya no pude, mi madre y mi mujer pasaron el incendio en el piso, y luego cuando pasó todo ya salieron del edificio", advierte.

"Teníamos ganar de volver", dice, y subraya que los pisos más afectados "son los que daban al patio de luces, que fue lo más dañado", comenta. Y siente empatía por el hombre, de 79 años, que queda viudo. "Son de Madrid, compraron el piso cuando se hizo la edificación, y estaban solos aquí", concluye.

Pero Prudencio Cuba y su familia no fueron los únicos que regresaron este miércoles al edificio. También lo hizo una joven que es profesora en el colegio de O Valadouro y que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Estas dos noches las pasó en viviendas de compañeras suyas pero, al estar de alquiler, no le queda otra opción que regresar a un piso que no se vio afectado por el fuego.

Vista del edficio desde el patio interior. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Los daños en el inmueble son visibles

Los rellanos del primer y segundo piso siguen llenos de ceniza y allí son visibles los restos del incendio, con el suelo tapizado de negro y un olor que, a pesar de que trabaja una empresa de limpieza en el edificio, tardará en irse. Tanto los rellanos como el patio de luces, el sitio más afectado, además de la propia vivienda donde se originó el fuego, dibujaban un aspecto algo desolador. En el tercer piso y en el cuarto no se notaban tanto los efectos del fuego.

Otros vecinos no han regresado al edificio todavía. Es el caso de Verónica, que vive en el primero con su pareja y sus dos hijos. "No, por ahora no vamos a volver hasta que no limpien todo", explica esta mujer. Su piso tampoco se vio afectado por el fuego.

"Estamos en casa de mis padres, en Budián, y nos quedaremos por allí, no tenemos prisa por volver", argumenta. "Tenemos niños pequeños y no queremos que vean como está el pasillo negro, y además la limpieza tardará", subraya.

Tampoco volvió Jaime Collado, del 4ºF. "Tenemos todas las ventanas mal, que no se pueden cerrar, los muebles ahumados, la ropa la tenemos que llevar a la lavandería", relata este jienense, que llegó por trabajo a la zona hace una década y se quedó. "Por ahora estamos en casa de un familiar, pero tendremos que alquilar algo, porque esto va para largo", analiza este vecino.

Collado aseguró también a este medio que una empresa de limpieza comenzó a hacer trabajos en el edificio. Y reconoce que una de las cosas que hará este jueves es pasar por el tanatorio a dar el pésame al hombre que quedó viudo y que perdió a su hija. "Es una desgracia y no quiero que piense que estamos a mal con él, que no se preocupe", dice el andaluz, consternado como el resto de sus vecinos por la desgracia que ha teñido de luto en este bello rincón del interior de A Mariña lucense.

Flores en el portal del edificio de O Valadouro. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Un equipo especializado

Un equipo especializado en la investigación de incendios de la Guardia Civil trabajará para esclarecer los hechos que se cobraron la vida de dos mujeres, de 77 y 50 años de edad, en un fuego en un edificio de O Valadouro. Este medio no pudo contrastar este miércoles que empezaran a trabajar en una investigación que tiene todas las líneas abiertas.

La misa por las finadas se celebra este jueves. Está previsto que la conducción de los cadáveres desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María de Ferreira sea a las seis de la tarde.