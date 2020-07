Amarena de Foz elabora réplicas en chocolate de la virgen del Carmen

Foz es una de las numerosísimas localidades en que las que la Virgen del Carmen cuenta con una importante tradición y, aunque este año las fiestas quedan reducidas a la intimidad familiar, en la confitería Amarena han querido que en ninguna casa falte una imagen de la santa focense, cuya talla es tremendamente especial, y lo que han hecho ha sido plasmarla sobre chocolate blanco.

"A idea xurdiu por todo isto que está pasando e para agradecer a toda esa xente que encarga algo para celebrar aínda que non haxa festa. Pareceunos que nestes días entrañables para Foz non debería faltar a Virxe do Carme en ningunha das casas", cuenta Ángeles Casas Marful, quien apostó en la confitería que regenta por estampar sobre chocolate blanco una foto de la talla que les cedió Xesús do Breogán.

La iniciativa lleva un mensaje, y es que en cada tableta grabaron la frase "Non vos esquezades que sempre estarei con vós", unas palabras que Ángeles apenas puede repetir sin que la embargue la emoción, pues es mucha la devoción que todos los focenses tienen a su santa "e é como se a Virxe se dirixira a nós", relata la pastelera, quien desde ayer tiene a la venta las tabletas, que también se regalan con los encargos.

La elección del blanco es porque "é a única maneira de plasmar ben as diferentes cores" y lógicamente la apuesta por el chocolate es porque es una de las especialidades del establecimiento, de cuyo obrador ya ha salido la réplica de la catedral de San Martiño de Mondoñedo, esta sí realizada con moldes puesto que es en tres dimensiones, y también han firmado diseños de la Torre de Hércules o de la casa de la cultura focense.

Las tabletas, realizadas en un único tamaño, presidirán muchas de las casas en las que en estos días el ritmo del verano se vería alterado con la celebración de comidas familiares dentro de unos festejos, con mucha sona, que el Covid ha relegado a reuniones privadas. De hecho, Amarena está ubicada en el entorno de la playa de A Rapadoira, con un ensordecedor silencio estos días en los que todo debería ser bullicio.