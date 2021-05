Alumnos del IES María Sarmiento de Viveiro crean una empresa ficticia de menús sanos

El programa Lanzadeiras, que potencia el espíritu emprendedor entre los jóvenes de los institutos, está ya en una fase muy avanzada. El IES María Sarmiento de Viveiro participa en esta iniciativa que forma parte del Eduemprende de la Consellería de Educación desarrollado en colaboración con la Fundación Alcoa y El Progreso. El centro presenta este año el proyecto Xa o Fago Eu. Se trata de un servicio de venta de comida sana y envío a domicilio dirigido al público en general.

Trece estudiantes del primer curso del ciclo superior de Administración y Finanzas participan

en el proyecto, para lo que se repartieron las funciones. Iago Riveira se ocupa de la parte económica de esta empresa ficticia, para lo que ha elaborado un completo informe de los ingresos y gastos. Los alumnos también han creado un código QR, que ahora está tan de moda para consultar la carta en los establecimientos de hostelería o para registrarse en estos locales.

Para la sede de la empresa han barajado posibilidades y después de comentarlo, decidieron alquilar una nave en el polígono industrial de Landrove para instalarla. "Terá unha superficie mediana, pois deberá contar cunha cociña de certa capacidade", almacén y oficina para realizar la distribución con facilidad. Iago estima que la puesta en marcha del proyecto tendría un coste estimado de 300.000 euros, cantidad que incluiría también los salarios de todos los participantes.

Su compañera Zaira Recalde esuna de las encargadas de la elaboración de los menús y explica

que cuenta con dos alternativas. "Serán pratos saudables de menús elaborados por nós, baseándonos nunha dieta sana e coa intención de aforrarlle traballo á xente que non poida preparalos por falta de tempo, pero darémoslles a posibilidade de elixir un menú que se

adapte aos seus gustos ou de escoller un elaborado por nós cunha serie de calorías e condicións", detalla.

En el departamento de logística de la empresa está Varinia González, quien se encargó de la

realización de los organigramas, organización de la empresa y de definición de los clientes a los que se dirige esta iniciativa, enfocada a todo tipo de públicos. Además crearon el logotipo, que consta de un plato con dos tenedores en colores blanco, negro y dorado, así como la descripción del trabajo de la futura firma: "Con el nombre queremos decirle al cliente que no se va a tener que preocupar por nada, porque nosotros le hacemos el menú y se lo llevamos a casa".

ESTUDIO DE MERCADO. Álex Mateo está llevando a cabo el estudio de mercado para descubrir los potenciales clientes y conocer sus intereses, amén de los productos que les pueden ofrecer para conocer lo que estos demandan. Emplea para ello un formulario de Google, que se envía por correo y los interesados responden a la encuesta preparada. Asegura que ha detectado interés.

El encargado de ventas es Iago López, quien junto a Iván Pérez se ocupa de la distribución. Ellos buscan preparar la ubicación y los horarios de funcionamiento. "Escogimos la forma jurídica desociedad limitada, dado que una parte seremos socios y otros solo trabajadores", señala. Son diez componentes, de los que tres seránempleados. Los diez socios que constituirán la empresa aportarán cada uno 300 euros para completar los 3.000 de inversión inicial que se requiere para echar a andar.

Iago opina que se trata de una actividad interesante que les puede ayudar "si el día de mañana

te motivas a abrir una empresa por ti mismo, pues ya empiezas a tener la idea de cómo empezar,

cómo desarrollarte y de lo que necesitas". Un parecer que comparte Iván, quien asegura: "Si nos da el arrebato de montar la empresa, el proyecto ya está medianamente hecho, puede ser una gran oportunidad".

En este sentido, menciona que el estudio de mercado está dando buenos resultados y aventura: "A ver si hay demanda en el futuro". El joven añade que la intención es que la empresa opere a nivel nacional, pero también les gustaría disponer de algún vehículo desde el inicio, como una furgoneta o un coche, para realizar los desplazamientos cortos.

Por su parte, Cristian Yáñez se encarga de las compras y elaboración de los menús junto a Zaira. "Son variados, de diferentes calorías y también tenemos platos sueltos para que la gente pueda realizar sus propios menús". Ella precisa: "Non usamos plásticos, os envases para mandar a comida son ecolóxicos, mirando polo medio ambiente".

La promoción y comunicación está en manos de Alba Salgueiro y Dulce Chiroque. Crearon cuentas en Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter y página web. Ya suben fotos de los menús con sus precios. Alba piensa que "ao comezo é máis difícil darse a coñecer".

Dulce considera que esta simulación le parece "muy interesante y una idea innovadora" y asegura que ella compraría este producto, porque al trabajar y estudiar deja tiempo para otras actividades. Además, cree que les va a servir para crear una futura empresa, "si en algún momento nos juntamos un grupo de compañeros, podemos llegar a formarla".

Instalarán un stand en el aula al no hacer la feria



El centro participaba en una feria para exponer los proyectos, pero este año el stand se situará en la propia aula y grabarán un vídeo para presentar el proyecto, cuyo objetivo consiste en "hacer actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica real para incidir en las habilidades del alumnado, fomentando el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones".



Coordinación



La profesora Ana Cerdeiras es la coordinadora este año del programa en el instituto vivariense. Imparte de ofimática, módulo en el que diseñaron el logotipo, la página web o el catálogo de productos, mientras su colega María José Carballo enseña comunicación y atención al cliente, incluida la comunicación interna y externa de la empresa, y la docente Yolanda Fernández les explica los trámites administrativos para poner en marcha el negocio.



Entorno

También estudian los factores políticos, económicos y sociales. "A raíz do covid a situación non axuda moito, pero o que non arrisca non gaña", señala Cerdeiras.