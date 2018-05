Un concurso de la UE premia a seis alumnos ribadenses por la difusión de su patrimonio

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Ribadeo Dionisio Gamallo es, desde hace tres años, el único de la provincia y de los pocos de Galicia en contar con la materia optativa denominada Europa, en los primeros cursos de Bachillerato. Una parte de los estudiantes que han cursado la asignatura este año, ha competido con centros de toda España, hasta obtener en Galicia, la segunda posición en el concurso Euroscola. La edición se centró en el Año Europeo del Patrimonio Cultural y para ello, entre otros trabajos, los ribadenses difundieron mediante un vídeo los principales recursos naturales, culturales y monumentales de la localidad.

El vídeo, —al que se debe añadir otro a modo de making of o cómo se hizo—, fue elaborado por los alumnos premiados: Clara Meijide García, Carla Díaz, Clara García, Eva Iglesias, Alberto González y Noa Valea.

Tanto el vídeo premiado, como su making of, pueden encontrarse además de en Youtube, en Vimeo, en la web del centro y en la cuenta de twiter @cosmopolitas1 del equipo ganador del IES.

El profesor de la materia, Manel Yáñez Dablanca, aclara que el concurso "é unha iniciativa da Oficina do Parlamento Europeo en España, coa colaboración da Representación da Comisión Europea a nivel estatal e da Secretaría de Estado para a UE". Mediante el certamen, 15 centros españoles resultan seleccionados —uno por cada comunidad autonóma, con lo que Ribadeo quedó a las puertas de conseguirlo— para participar, el curso que viene, en un programa que les llevará al Parlamento Europeo en Estrasburgo.

"O obxectivo desta convocatoria era reflexionar cos estudantes sobre o que significa o patrimonio cultural europeo. A historia e os valores comúns axudan tamén a enterdemos", precisa el profesor.

Durante este curso, nuevamente, el alumnado participó en el Modelo de Parlamento Europeo, un programa educativo promovido por la Fundación San Patricio, para fomentar la conciencia de ciudadanía europea. Los estudiantes pueden presentar propuestas gracias a esta iniciativa.

"En el vídeo quisimos representar el patrimonio de Ribadeo, tanto el tangible, como el intangible; el material y el inmaterial...", comentan los alumnos premiados. Con la voz de Eva Iglesias, los estudiantes difunden desde la playa de As Catedrais, hasta la ría y el faro de Illa Pancha, además de pasear por las calles del casco histórico, con la Torre de los Moreno y las casas indianas de la Rúa San Roque, así como también repasan algunas tradiciones del municipio.

"No vídeo amosamos dende As Catedrais e a ría, ata as casas indianas e algunha tradición porque a historia e os valores comúns tamén axudan a enterderse entre os países da UE", matizan los premiados