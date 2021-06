Los alumnos hacen la Abau en Viveiro repartidos en dos pabellones y con más vigilancia

Las pruebas de la Abau empezaron sin incidencias en Viveiro, donde el IES Vilar Ponte acoge a alumnos de toda A Mariña y Ortigueira, 266 en total de los que por este miércoles por la mañana solo había faltado uno, algo meramente "anecdótico" para el presidente de la comisión delegada, Francisco Javier López González, que destaca la total normalidad. Los estudiantes realizan los exámenes repartidos en dos pabellones y con más vigilancia este año.

Con respecto a 2020 hubo algún cambio organizativo, ya que el año pasado los alumnos se dividieron entre las aulas y el pabellón del Vilar Ponte. "Este ano ao coincidir que hai clases no instituto o que fixemos foi ocupar dous pavillóns, o do propio instituto que xa se utilizou o ano pasado, e como novidade o Antonio Tarrío. Os alumnos que veñen facer as probas non entran nas aulas do centro, que están ocupadas polos seus alumnos", explica.

Así, en el pabellón del instituto estaban convocados 138 estudiantes de los IES Perdouro y Monte Castelo de Burela, de Ortigueira, de Foz y Marqués de Sargadelos de San Cibrao, mientras que al pabellón municipal Antonio Tarrío acudieron 128 alumnos de los dos institutos vivarienses, Vilar Ponte y María Sarmiento, y de los dos centros de Ribadeo, el IES Dionisio Gamallo y el CIFP Porta da Auga.

La distancia de seguridad, el uso de mascarillas en todo el examen y la utilización de gel hidroalcohólico se mantienen como medidas igual que en la edición anterior, también marcada por la pandemia. Lo que sí se incrementó fue el número de vocales de la Ciug, que son los que vigilan los exámenes, "para poder atender mellor". La comisión está formada este año por el presidente, el secretario y doce vocales.