"Os alumnos dos ciclos teñen ganas de aprender"

A docente de Empresa e Iniciativa Emprendedora Alba Fernández Folgueira empeza este curso a súa carreira profesional logo de obter praza no instituto María Sarmiento de Viveiro, onde imparte ensinanzas coñecidas como Formación e Orientación Laboral (FOL). Este é o seu primeiro destino provisional despois de participar no concurso. O xeral definitivo sae en outubro, entón verase se ten que seguir cubrindo o provisional para o vindeiro ano

Ten interese pola Mariña?

Si, estamos en proceso de mudanza, acabamos de comprar unha casa en Barreiros. Sempre que poida pedirei esta zona.

Como leva este primeiro curso?

De momento moi ben, empezamos hai pouco, aínda estamos coñecendo aos alumnos, tamén ao resto de compañeiros e o edificio, que é moi grande.

Que é o que máis lle gusta?

O que máis me gusta é a posibilidade de poder aprender do alumnado, pois impartimos en distintas ramas e podemos aprender en calquera familia profesional, penso que os estudantes teñen moito que ensinarnos aos docentes.

Vostede non vén de xeito directo dende Maxisterio.

A miña formación é Economía, cando empecei a preparar a oposición case non había prazas para este grao. Fixen un mestrado da especialidade e outro de estudos interdisciplinares de xénero, sempre me gustou o dereito.

Por que escolleu ese nivel? É complexo levar os alumnos?

Eu tamén sempre escoitaba iso, pero non. Parece que son persoas que non queren aprender e estudar, e todo o contrario, estoume encontrando xenial, teñen ganas de aprender e incluso máis que na Eso, aquí están porque escolleron o ciclo que cursan. O outro día tiña unha garda, tardou un pouco o profesor dunha clase e estiven cun grupo de segundo de Eso, non fun capaz de facerlles calar en cinco minutos que estiven con eles.

Cales son os obxectivos da formación que imparte?

Facilitarlles aos alumnos a inserción e que saiban defenderse en canto aos dereitos e obrigas que teñen, e en seguridade, pois tamén impartimos unha pequena parte de riscos laborais e prevención. Ademais explicámoslles cal ten que ser a súa xornada máxima, o salario mínimo, pero tamén os orientamos para que saiban crear a súa propia empresa, pois se non atopan traballo sempre poden adoptar o camiño do autoemprego.

"Gústame a posibildiade de poder aprender o aluumnado, ten moito que ensinarnos", destaca Alba

As tecnoloxías están cada vez máis presentes, que aportan a este tipo de formación?

As novas tecnoloxías invádennos, na miña especialidade favorécennos, pois para poder buscar un traballo hai que ter un bo currículo, facémolo co ordenador ou con aplicacións que podemos manexar desde un smartphone. Hoxe pódese crear unha empresa só co ordenador, as tecnoloxías axilizan os trámites.

Cando descubriu que quería ser docente?

A primera vez que pensei que podía ser unha saída profesional foi cando acadei unha beca de estudos que me permitiu impartir clases, as sensacións foron magníficas. Logo fixen un mestrado de xénero e o de profesorado, co que tiven a posibilidade de ver o que era o mundo do ensino e preparei a oposición. Gústame o ensino en xeral, non só da miña etapa educativa. Aínda non descarto cursar educación infantil ou primaria.

Influíulle algún profesor?

Igual si. Estudei en Meira, a miña profe de Economía no Bacharelato era magnífica, Mariluz García Irimia; con ela tamén fixen prácticas e quizais me fixo decantar por esta rama.