"Un alumno en Harlem pegó disparos en el patio y lo mandaron dos días a su casa"

Una charla con Lalo Galán (Madrid, 1952) da para escribir un libro. Su vida ha sido apasionante. Nació en Madrid, donde estudió, vivió dos años en Londres y 27 en Estados Unidos, de donde es su mujer, y una vez jubilado decidió volver a España, más concretamente a O Valadouro, de donde era su bisabuelo, Justo Alonso, y donde pasó los veranos desde que tuvo uso de razón.

¿Por qué decidió al jubilarse irse a vivir a O Valadouro?

Cuando nos jubilamos, mucha gente del noreste de Estados Unidos va a Florida, por el clima, los impuestos, que son más bajos... Nosotros decidimos volver a España, y teníamos dos opciones, Madrid o Ferreira. Al final optamos por esta opción; aquí ya somos ocho primos hermanos jubilados y en verano nos juntamos unos cincuenta.

Usted nació en Madrid, donde estudió, y se marchó primero a Londres, ¿cuánto tiempo vivió allí?

Dos años. Estaba de vacaciones y vi que había una escuela de español en Londres. Fui a la embajada y me mandaron a la agregaduría de educación y pasé por allí. Coincidió que necesitaban un profesor de lengua y literatura, pagaban más que en España y quería aprender inglés. Me quedé.

En Estados Unidos, ¿dónde vivió?

Al principio en Manhattan, en Nueva York. Cuando nació mi hija nos mudamos a Queens, más tarde a Long Island. Luego nos mudamos a Delawere...

¿De qué trabajó allí?

Fui profesor en institutos y universidades, corresponsal de la revista Gigantes del Basket entre 1987 y 1996. En Madrid trabajé para la editorial Santillana entre 2007 y 2010 en un proyecto para hacer libros de español para el mercado escolar de Estados Unidos. Después volví a los Estados Unidos hasta 2016.

¡Qué variedad!

También fui director de un periódico en Filadelfia en español, dirigido a migrantes hispanos, y gané un premio nacional de reportajes de toda la prensa hispana por un artículo que publiqué, Ilegales, basado en lo mal que lo pasan los inmigrantes que llegan desde México, y que trabajan en condiciones muy duras. He tenido mucha suerte en la vida, he sido un privilegiado porque he trabajado siempre en cosas que me gustaban.

¿A qué jugadores de la NBA ha llegado a entrevistar?

A muchos, menos a Larry Bird, que no concedía entrevistas. Fue porque siendo jugador universitario, Sports Illustrated le hizo una entrevista y desvelaron que su padre había muerto alcoholizado y que él tenía un hijo de soltero. Se agarró tal cabreo que no dio ninguna entrevista, solo hablaba al final de los partidos sobre el partido. Cuando se retiró y fue entrenador de Indiana, ya sí se soltó más con la prensa.

¿Entrevistó a Michael Jordan?

Sí, dos o tres veces, y era muy difícil. Pero la entrevista que más me gustó fue con John Stockton. Venían a jugar a Nueva York los Utah Jazz de Karl Malone y Stockton batió el récord de asistencias de la NBA. Yo lo había entrevistado un año antes en Utah y se acordaba de mí. De repente, un reportero de una televisión muy potente, la CBS o la NBC, le empezó a preguntar cosas y Stockton les dijo: "Cuando termine con este señor les atiendo". Me dio prioridad.

Que curioso.

Otra buena fue cuando entrevisté a Moses Malone. Tenía fama de que hablaba muy mal, no se le entendía, pero como yo había dado dos años clases en un instituto de Harlem a los afroamericanos que hablaban ebonics le entendía bien y mis colegas americanos me pedían ayuda porque les costaba entenderlo.

¿Cómo era Michael Jordan en las distancias cortas?

Era un tío normal, pero era muy difícil entrevistarlo. Recuerdo que lo elegimos en la revista jugador de la década y tengo una foto entregándole el trofeo. También lo entrevisté en Dallas. En la NBA los jugadores tienen asumido que tienen que dar entrevistas y atender a los medios.

¿Cómo era dar clase en un High School o en una universidad?

Recuerdo que di clases en un instituto en Harlem, era 1986. El primer día que llegué vi a un policía de Nueva York en la puerta, y le pregunté, ¿pasa algo? Y me respondió que no, que él trabajaba en el colegio de ocho a cuatro. Que a partir de las cuatro él no se hacía responsable de mi seguridad… Un día un alumno se peleó con otro y pegó un par de tiros en el patio y lo mandaron dos días a casa.

¿Tuvo algún momento de peligro?

No, nunca. Claro, no iba a tomar cañas a Harlem por la noche, pero tampoco voy a Orcasitas en Madrid. En Filadelfia, las oficinas del periódico que dirigía estaban en el barrio más peligroso de la ciudad, pero nunca me pasó nada. Las matanzas en las escuelas han sido más bien en los últimos 20 años. En los años 80 o por ahí había tal vez más droga pero menos tiroteos masivos como ahora. Recuerdo que yo tenía alumnos del South Bronx, que allí no iban ni los taxistas, y ellos decían que estaban acostumbrados a vivir allí.

¿Fue un cambio muy brusco trasladarse a Ferreira tras vivir tantos años en Estados Unidos?

Para nada. Una cosa es vivir en Nueva York o Chicago, y otra en la América rural, como vivimos nosotros los últimos años. Pueblos que tienen una carretera principal, una estación de correos, una gasolinera, una tienda, y veinte casas con una hectárea de terreno cada una. En Ferreira salgo de casa, voy a la plaza, me paro a hablar cinco veces, tenemos diez bares...

"Un tipo de Vilacampa llegó a ser presidente de una gran empresa en La Habana"

En la actualidad ejerce como presidente del Seminario de Estudos do Valadouro.

Estoy muy ilusionado. Nos dedicamos a divulgar la historia, literatura, naturaleza y cualquier otro aspecto relevante que se ha producido o se produce en el valle. Cada año sacamos un par de cuadernos.

¿Por ejemplo?

Ahora hemos publicado un cuaderno de Prudencio Viveiro Mogo sobre la emigración de gente de O Valadouro en Cuba. Un tipo de Vilacampa, Joaquín Díaz Villar, empezó de empleado en Almacenes El Encanto de La Habana, que era como El Corte Inglés de aquí, y llegó a ser presidente del consejo de administración.

Muy interesante.

Y otro valadourense, Andrés Canoura Palmeiro, fue vocal fundacional del Centro Gallego de La Habana.