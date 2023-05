Las alumnas se apuntan la mayoría de las matrículas de honor en los institutos mariñanos

Las aulas de segundo de Bachillerato (BAC) se vacían. Los alumnos han terminado el curso y en las próximas semanas prepararán la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau), que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de junio. Con el fin de las clases para estos alumnos que están a punto de dar el paso la universidad o a la Formación Profesional, llega la entrega de las calificaciones académicas, en las que destacan los estudiantes que consiguen matrículas de honor, que en su mayoría son alumnas.

Cada centro puede dar una por cada 20 alumnos, razón por la que la cifra varía en función del alumnado que tienen. El IES de Foz ha dado tres, que correspondieron a Coral Pico Rega, Clara Franco Paleo y Claudia Martínez García, todas en la rama de Ciencias. Este instituto acogió un acto de despedida, "donde actuó el coro del centro y los alumnos dieron premios a los profesores", explica el director, Nicolás Asensio, quien afirma que se llenó el salón de actos con capacidad para 160 personas. "Luego se fueron de cena e invitaron a más de una veintena de docentes".

Las tres estudiantes del Monte Castelo con matrícula. EP

En los institutos de Burela realizaron la graduación este miércoles, y los estudiantes, tanto del Perdouro como del Monte Castelo, organizaron sendas cenas. En el IES Perdouro hubo dos matrículas, que fueron para Antón Expósito Campos, en Ciencias, y Noa Saa del Río, de Humanidades. En el IES Monte Castelo fueron tres las matrículas de honor: Ayla Gordon y Carla Rivera, en Artes, y Lucía Cancelos, en Ciencias.

Los alumnos del Perdouro que lograron matrícula. EP

En el IES Marqués de Sargadelos de San Cibrao (Cervo) obtuvo matrícula Blanca Zan, quien indica que "gardaba boas notas polos resultados dos exames e non me pillou moi por sorpresa, pero a verdade é que cando as ves alégraste moito". La joven asegura que este año "organiceime moito mellor porque é o curso máis duro e para non agobiarme sempre levaba todo estudado polo menos un ou dous días antes do exame, para despois só ter que repasalo sen agobios. Depende do día e do que teño que facer, de se teño exames ou non, pero normalmente estudo tódolos días un pouco máis ou un pouco menos".

Blanca Zan, del Marqués de Sargadelos. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Blanca estudiará Filología Clásica en Salamanca. Se decantó en cuarto de la ESO al escoger "Latín e Economía porque as Matemáticas e a Física non as soporto, non me gustan nada, e en principio non me chamou a atención pero en primeiro de Bacharelato tiña Lingua, Latín e grega e xa vin que era o meu, gústanme moitísimo". Piensa que podrá trabajar en traducción e interpretación de textos, como editora, o como profesora, entre otras actividades.

El IES Gamallo Fierros de Ribadeo aún no han realizado el acto de graduación, pero tienen cuatro alumnos con matrícula de honor. Se trata de Carmen Cortés Moreda, de Ciencias; Andrés Portela Besteiro, Lucía Miranda Santamarina y Nora Maseda Freije, todos de la rama de Ciencias Sociales.

El IES María Sarmiento de Viveiro otorgó cuatro matrículas de honor a otros tantos estudiantes con un expediente brillante. Son Diego Fernández Somoza, Belén Lorenzo Pérez y David Sánchez Míguez, todos ellos de la rama de Ciencias, mientras que Carlota López Sentandreu la consiguió por la de Humanidades, las antiguas Letras puras.

También el IES Vilar Ponte de Viveiro concedió matrículas a dos estudiantes que alcanzaron la excelencia académica en los estudios de segundo de BAC. Se trata de Helena Fojo Leitao, que cursó Ciencias Sociales, y Sabela Rial Mera, que hizo Humanidades.

En la ciudad

Helena Fojo Leitao reconoce cierta dificultad en este curso debido a que el contenido es más extenso que en anteriores cursos, pero también porque "tenemos menos tiempo y va todo más rápido, es más estresante. Hay más materia y hay que estudiar más, pero el contenido me resultó más difícil el de primero de BAC. Este curso no fue tan difícil como el anterior". Helena ya comenzó a preparar las pruebas de selectividad, aunque no le preocupa porque "me han dicho que es más fácil que el curso". Asegura que intentará sacar la máxima nota posible y confía en que le salga bien la selectividad.

La vivariense siempre fue una buena estudiante, pero indica que "mis notas mejoraron cuando me fui centrando en lo que me gusta más". Su asignatura favorita es Historia y también le gusta Filosofía. Helena tiene intención de estudiar Derecho en Santiago, donde la nota de corte es 9,88. Entre las opciones laborales que baraja está la de ser juez, por lo que después de la carrera tendrá que superar unas oposiciones muy exigentes, algo que no le asusta, porque "ya me han advertido, pero creo que tengo buena memoria". También le gusta el ámbito internacional, por lo que cuando concluya Derecho, además baraja un master en Relaciones Internacionales. Cree que los idiomas no se le dan bien, pero considera importante el inglés, por lo que pretende sacar títulos en esta lengua extranjera, ya que tiene pensado hacer un Erasmus durante la carrera.

Su compañera Sabela Rial Mera señala que "ao comezo o curso pareceume bastante máis difícil, logo dinme conta que era pola presión, pola histeria global, pero ao aprender a xestionar as emocións e co tempo acabou sendo máis fácil. Ao final acabei tendo mellores notas que nunca, fun subindo pouco a pouco", comenta.

Sabela indica que "sempre fun responsable e gustoume estudar, na casa animabanme, sempre me puxen eu esa presión de intentar facelo o mellor que puidera. Resultame fácil estudar, aínda que non é sempre igual, depende de como me atope, non teño que dedicarlle moitas horas, é máis a constancia", explica sobre su método para lograr esas calificaciones.

La vivariense prevé estudiar Filología Gallega en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). "Dende pequena sempre quixen ser profesora, pero non de nenos pequenos, quero dar clases nun instituto. Ao darme conta de que me gustaban as linguas decidín estudar galego. Xa levaba pensandoo dende primeiro da ESO, aínda que tiven idas e vindas porque dubidaba, pero acabei dándome conta de que quería facer iso". Sabela añade que "moitas veces a xente pensa que hai menos prazas de Galego que doutras especialidaes, pero non acaba por ser así, nos IES é unha troncal que se imparte e non hai tanta xente que faga Filoloxía Galega, con isto non digo que sexa fácil".

Adriana Patricia Luculescu, del IES de A Pontenova. EP

En el interior

En los centros del interior de la comarca mariñana y de la zona más rural también hai alumnos sobresalientes con ese reconocimiento. Es el caso de Adriana Patricia Luculescu, que estudió Ciencias Sociais en el IES Enrique Muruais de A Pontenova, consiguiendo matrícula de honor en segundo de BAC. "Sempre quitei boas notas", reconoce.

Adriana asegura que este curso "ten certa complicación, pero acabase levando. Hai moita máis materia que estudar, máis presión pola Ebau, ao ter menos tempo é complicado de dar todo nese curto tempo. Nunca fun de estresarme moito, pero hai certa presión", que también afecta al profesorado, según relata el alumnado.

La pontenovesa ha pensado estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) en A Coruña con la mira puesta en hallar empleo en la empresa privada o bien en hacer oposición para la Administración pública o para ser profesora, "que era a primeira idea que tiña de pequena, pero despois fun cambiando", señala. "Economía da Empresa creo que é a asignatura que máis me gusta, por iso me decantei por unha carreira económica".

"Sabía que ía quitar boas notas, na miña clase sacamos boas notas. Hai unha compañeira cunha media alta, con pouca diferencia comigo, e como só podían dar unha matrícula, pensei que a sería para ela". En su clase solo son diez alumnos y cree que eso es una ventaja con respecto a estudiar en una ciudad. "A principal diferencia é que ao ser poucos poden prestarnos máis atención, coñecémonos entre nós, se hai un problema é máis fácil comunicarnos e buscar un oco para certas explicacións", indica.

Adriana recogió ayer el boletín de notas y se dedicó a organizar los apuntes, pues su intención es iniciar el repaso de la materia preparada durante el curso el próximo lunes. "Espero que me saia ben a Ebau, pero nunca se sabe".

Uxia Garcia Portela, del IES San Rosendo. EP

También Uxía García Portela, del IES San Rosendo de Mondoñedo y vecina de Abadín, logró matrícula por Ciencias Puras. "Nunca suspendín nada, sempre foime moi ben. Este curso foi máis difícil, notei un cambio, pero ao final os resultados foron bos. Ata este curso non necesitaba estudar moito, teño bastante facilidade, este ano estudei máis, sobre todo nas épocas de exames, aínda que non contaba sacar tan boa nota, pero ao final con traballo conséguese", enfatiza.

"Teño gana de facer Enxeñería Informática se a nota da Selectividade mo permite. Ata este curso non o tiña claro, pero sempre me gustou ese mundo, paréceme interesante e ademais ultimamente ten saída". Le gustaría estudiar en A Coruña y trabajar en alguna empresa. Uxía aún no empezó a repasar para la Ebau y dice que lo hará el finde, pues "ata pasar a graduación estámonos tomando un descanso. Foi un curso intenso, con moita cantidade de materia e pouco tempo, comparado cos outros". Sus aficiones son "pasar tempo cos amigos e a familia, e salir de festa, é algo difícil de compaxinar cos estudos, pero tamén é unha forma de desconectar e hai que buscar tempo para todo", concluye.