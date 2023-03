Alumnado del IES de Ribadeo destapa textos inéditos de Otero Pedrayo

Un grupo de alumnos y alumnas del IES de Ribadeo Dionisio Gamallo realizaron un trabajo audiovisual sobre la relación de Ramón Otero Pedrayo con Ribadeo en el que consiguieron incluir material muy poco conocido e incluso inédito en el caso del epistolario entre el escritor de Ourense y el ribadense Dionisio Gamallo Fierros. Dicho material lo aportó desinteresadamente el sobrino de Dionisio Gamallo, Toni Deaño Gamallo, que colaboró con el alumnado en este trabajo.

El trabajo elaborado incluye también diversos artículos de Gamallo sobre Otero Pedrayo con ocasión de su jubilación en la Universidade de Santiago, contenido también poco conocido.

El audiovisual que realizaron se llama Otero Pedrayo e Ribadeo y obtuvo el premio Otero Pedrayo, en categoría escolar y en la modalidade de trabajo en grupo.

El equipo del centro ribadense lo forman los jóvenes Ángela Fernández González, Nora Maseda Freije, Lucía Miranda Santamarina, Antón Suárez García, Estela Veiga García y Claudia Vizoso González, todos ellos alumnado de Literatura Galega e Sociedade, una materia de libre configuración de centro del IES ribadense. También trabajaron en el proyecto los profesores Suso Fernández Acevedo y Pipo Refojo.

Según explica el propio Fernández Acevedo el trabajo informa básicamente de tres aspectos que relacionan a Otero Pedrayo con esta zona. "Son as publicacións de Otero Pedrayo no xornal El Aldeano de Castropol, a correspondencia de Otero Pedrayo a Dionisio Gamallo Fierros que se conserva no arquivo familiar, e unha serie de artigos de Gamallo Fierros sobre Otero Pedrayo co gallo da súa xubilación da Universidade".

Asombro del jurado

El jurado del concurso lo presidió Xesús Alonso Montero y se emitió el fallo el pasado 2 de marzo. En la comunicación de su decisión en las redes sociales, la Fundación Otero Pedrayo comenta que las razones para conceder el premio al trabajo del grupo del instituto ribadense se basan en que "presentaron un vídeo documental no que aportan e comentan material autógrafo e bibliográfico moi pouco coñecido ata o de agora e que deixou ao xurado totalmente abraiado".

Con motivo de la elaboración del trabajo, así como del premio conseguido, desde el IES de Ribadeo Dionisio Gamallo transmiten "todo o noso agradecemento ó xurado pola súa valoración" pero también a la familia de Dionisio Gamallo Fierros, "especialmente ao seu sobriño Antonio Deaño, por permitirnos consultar e reproducir o epistolario de Otero Pedrayo a Gamallo e por facilitar as fotos que se inclúen no traballo".

El vídeo se compone de una gran documentación gráfica de los textos a los que se van refiriendo y recientemente el propio centro lo subió a la red social de Youtube.