Os ribadenses que foron conquistar Francia

O alumnado de cuarto da Eso e de primeiro de Bacharelato do IES Dionisio Gamallo de Ribadeo, acompañado polas súas profesoras de francés Ana Mauriz Digón e Natalia Pérez García, participou a pasada semana nun intercambio cultural e lingüístico con alumnado dun centro educativo francés das rexión académica de Bretagne, o Lycée René Laënnec, a través do programa EduFrance.

O obxectivo deste programa da Xunta é continuar coas accións de mellora enmarcadas na estratexia galega de linguas estranxeiras que aposta decididamente por unha educación intercultural e multilingüe.

De París á Bretaña

O programa deu a posibilidade de escoller o tipo de centro e a rexión académica coa que se fixo o intercambio. A estadía do alumnado ribadense en Francia tivo unha duración de sete días e desenvolveuse do luns 20 ó domingo 26 de maio, baixo a tutela das coordinadoras dos centros Gaëlle Moreno e Ana Mauriz Digón respectivamente. Agora recibirán os estudantes franceses en Ribadeo a principios do vindeiro curso escolar.

O proxecto deu a posibilidade de visitar París e algúns dos seus lugares máis emblemáticos incluíndo un cruceiro polo Sena. Ao día seguinte, os rapaces colleron o tren para dirixirse ata a Bretaña, á cidade de Pont L'Abbé. Durante o período de intercambio, asistiron ás clases no Lycée René Laënnec de Pont l’Abbé e aloxáronse coas familias do alumnado francés.

Unha visita ribadense a Loctudy

Tamén se achegaron ata a localidade de Loctudy, que está irmandada coa vila de Ribadeo. Alí tiveron unha recepción no Concello e achegáronse á rúa que leva o nome de Ribadeo nesta vila bretoa.

Nesta iniciativa coidouse de xeito moi especial a convivencia escolar, lingüística e cultural entre Galicia e Bretaña, "tendo en conta o enorme interese que o ensino da lingua, a literatura e a cultura", segundo sinalaron as docentes que a organizaron, que engaden que con iniciativas coma ista "o IES de Ribadeo Dionisio Gamallo continúa co seu traballo en pro da europeización do alumnado promovendo actividades que favorezan unha educación integral, plural e aberta, que defendan os valores democráticos, e que asenten os principios de igualdade".