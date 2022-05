Una focense gana el certamen de los joyeros gallegos con su diseño para el Día da Nai

Alba Castro García, de 8 años y alumna del colegio Nosa Señora do Pilar de Foz, es la ganadora del certamen Deseña unha xoia para túa nai. Otros 7 alumnos del mismo centro y 8 del Fondo Nois resultaron finalistas del concurso del Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia y la Federación Galega de Xoiaría. Los diseños de los 16 escolares fueron seleccionados junto con otros 64 finalistas, de entre todos los presentados por niños de toda Galicia.

Los joyeros gallegos indican que "unha vez rematado o prazo de presentación e votación pública, o xurado do certame integrado María Eugenia Pérez (subdirectora xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos), Rubén Prol (concelleiro de Educación, Mocidade e Políticas Lingüísticas e Mocidade de Santiago de Compostela), Juan Adrio (director da EASD Mestre Mateo), Ramón Conde (escultor), a xornalista María Xosé Rodríguez, ademáis de varios profesionais da xoiaría seleccionaron outros 10 deseños finalistas por grupo, que se sumaron aos elixidos por votación pública, e, entre todos os finalistas, seleccionaron os 12 gañadores do certame, tres por cada unha das categorías".

Desde el Colexio Oficial de Xoiaría señalaron también que "no acto de entrega de premios que tivo lugar o pasado sábado 30 de abril do CGAC, en Santiago de Compostela, e contou coa presenza de un nutrido grupo de autoridades das distintas administracións públicas, arroupando aos 80 finalistas e as súas familias. Desveláronse os gañadores que viron convertidas en realidade as pezas que deseñaron".

Sobre los profesionales joyeros que materializaron los diseños de los niños, indican que "o fixeron posible Félix Munín, Isabel Suárez e Ana García Fernández alumna da EASD Mestre Mateo, de Santiago de Compostela; Ardentia, Lizarriturri e Unión Joyera de Bergondo; Rosende Joyeros, de Ferrol; Joyería Fernández, de Sada; Raúl Pesqueira Fariña, de Marín e Kerale, de Viveiro".